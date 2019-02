Tesla Model 3 nu al als occasion in Nederland

Van 0 naar occasionmarkt in 3,5 seconden.

Vandaag was een dag die met recht in de Nederlandse autogeschiedenis mag komen. De eerste Tesla Model 3, misschien wel de belangrijkste elektrische auto van de komende jaren, is gisteren uitgegeven aan een particulier. Nu de fabrieken op volle gang Model 3’s uit laten rollen, hebben al een stuk of dertig ons land bereikt. Na in sommige gevallen bijna drie jaar wachten mogen de pre-orderers dan eindelijk hun auto ophalen.

Wie geen zin heeft om te wachten op de leveringstijd van de auto (die overigens niet eens zo lang meer is), kan terecht bij Marc Huisman Auto’s. Het gerenommeerde autobedrijf verkoopt een Model 3 die gisteren (7 februari) op kenteken is gezet. De XN-300-G is een dikke versie, want ja, de instapversie van 40 mille is er nog niet. De catalogusprijs van de auto is zo’n 69.700 euro, dus naar verwachting krijg je dan een flink aangeklede Model 3.

Want dat is het voordeel van dergelijke vroege vogels: je komt qua uitrusting niks tekort. Het gaat om een 75D met 479 pk. Dat is meer dan een BMW M3! Om al die pk’s goed te beheersen zitten er knotsen van remklauwen achter de grote lichtmetalen velgen. En oh ja, je krijgt zelfs een carbon lipspoiler achterop. Vet!

De specificatie van de auto is verder ietwat meh. Zwart met zwart zorgt voor een kleurloos geheel. Maar goed, het minimalistische, simpele is natuurlijk de insteek van het eenvoudige interieur met het omstreden centrale scherm.

Kosten? 75.750 euro. Dat is 6.000 euro meer dan wat er op het RDW-document staat. Maar goed, dealers moeten ook ergens op verdienen en Marc Huisman is er als de kippen bij. Dit is je kans om de meest besproken powersedan van het moment te bezitten.

Met dank aan @evdw voor de tip!