Tesla pakt laadkabelknippers op geniale manier aan

Vandalen die laadkabels mollen, zijn goed te herkennen.

Tesla-voorwerpen zijn de laatste tijd niet meer veilig. Filialen worden beklad en concurrenten willen maar wat graag Tesla een koppie kleiner maken. Daarnaast zijn er ook nog individuen die als einzelgänger te werk gaan. Zo worden er laadkabels van Tesla Superchargers doorgeknipt.

Er zijn verschillende mogelijke redenen voor de laadkabelterreur. Je kunt het niet eens zijn met Musk en zijn politieke standpunt en dat uiten door zijn opladers te ruïneren. Ook koperdieven kunnen achter de doorgeknipte kabels zitten. Het spul zit ook in de kabels en kan geld opleveren.

Aanpak van Tesla tegen laadkabelknippers

Volgens de baas van de oplaaddivisie van Tesla, Max de Zegher, zijn de criminelen die de kabels doorknippen uit op het materiaal in de kabels. Hij test een nieuw bestrijdingsmiddel uit om koperdieven op heterdaad te betrappen. De Zegher laat de kostbare onderdelen graferen met de tekst ‘Property of Tesla Motors’. ”Recyclingbedrijven zouden deze kabels niet moeten accepteren en ons op de hoogte moeten brengen. Het is een schaalbare, kostenefficiënte oplossing die geen invloed heeft op onderhoudsactiviteiten en de klantbeleving”, schrijft De Zegher op X.

Dat is nog maar een proef. De kabels worden inmiddels al met een steviger materiaal omwikkeld om het doorknippen lastiger te maken. De grappigste manier tegen de vandalen klinkt als een streek van Kevin van de Home Alone-reeks.

De beste aanpak tegen kabelknippers

In het dikkere deel van de kabel zit een bommetje verpakt met kleurstof en inkt. Het pakketje gaat af zodra er in de kabel wordt geknipt. De boef zou hierdoor bedolven moeten raken onder de kleurstof en de inkt. Probeer oom agent er dan nog maar eens van te overtuigen dat je niets te maken hebt met de aangetaste kabel.

Via: Teslarati.