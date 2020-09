Tesla Roadster is volgend jaar te zien op de Nürburgring - Autoblog.nl

Als je volgend jaar bij de Nürburgring bent zou het kunnen zijn dat je al een heuse Tesla Roadster tegenkomt.

Vandaag de dag is zelfs de grootste autoleek bekend met de naam Tesla. Voor de introductie van de Model S in 2012 was dat anders. Toen reden er al wel degelijk Tesla’s rond in Nederland, maar bij veel mensen deed de naam geen enkel belletje rinkelen.

Roadster

Door het succes van de huidige modellen werd de Tesla eerste model, de Roadster, al snel naar de achtergrond gedrukt. Dat zal straks wellicht nog versterkt worden. Elon Musk heeft namelijk nog altijd een compleet nieuwe Tesla Roadster in de pijplijn zitten. Dit is deze keer geen geëlektrificeerde Lotus, maar een bloedsnelle supercar.

Geen prioriteit

Eerder dit jaar liet Musk tegenover Joe Rogan weten dat de Roadster geen prioriteit heeft. Dat is natuurlijk te begrijpen. Tesla heeft belangrijke prioriteiten en een image builder heeft Tesla ook niet nodig. Dat betekent nog niet dat de Roadster er niet gaat komen. Elon Musk heeft nu weer een klein update gegeven.

Nürburgring

Zoals gewoonlijk moeten we ons tot Twitter wenden voor nieuwe ontwikkelingen als het om Tesla gaat. In reactie op een vraag van een mede-Twitteraar laat grote baas Elon Musk weten dat de Tesla Roadster volgend jaar op de Nürburgring in actie zal komen.

Plaid

Hoewel de ‘Ring voor veel fabrikanten de go to-bestemming is als het gaat om testen, geldt dat niet voor Tesla. Wel trokken ze vorig jaar naar de Eiffel om een poging te doen het ‘Ringrecord voor elektrische auto’s te pakken met de Model S Plaid. Hoe dat is afgelopen is nog steeds onduidelijk. Tesla heeft destijds wel veelbelovende rondetijden gedeeld, maar officiële tijden hebben we tot op heden niet gezien.

Bizar

De Tesla Roadster moet in ieder geval wel zijn mannetje kunnen staan op de Nürburgring. Afgaande op de hints die Elon Musk tot nu gegeven heeft wordt het een ronduit bizarre auto. De Roadster zal 0-100 km/u in 1,9 seconden kunnen afwerken. En dat is alleen nog maar het basismodel. Dan hebben we het nog niet over de SpaceX-versie met raketondersteuning.

Als je volgend jaar dus tijdens een Industry Pool bij de ‘Ring bent bestaat de kans dat je er al een tegenkomt. Het zal ongetwijfeld een bijzonder gezicht zijn om de geruisloze supercar over de Nürburgring te zien knallen.