Circuit Zandvoort pas in januari goed genoeg voor F1-race

De Grand Prix van Nederland mag dan op de officiële kalender van de Formule 1 staan voor 2020, Circuit Zandvoort moet vrij letterlijk nog flink wat bergen verzetten voordat het feest door kan gaan. Zo heeft het bijvoorbeeld nog geen Grade 1-licentie, een essentieel onderdeel voor de organisatie van een Grand Prix. Als we de General Manager van de Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie (KNAF) moeten geloven, dan zal dit in januari veranderen.

Maarten van Wesenbeeck, die de desbetreffende positie bekleedt binnen de KNAF, heeft vanmiddag in The Road to Zandvoort-podcast van BNR gezegd dat het circuit achter de duinen aankomende januari het licentie toegewezen zal krijgen. Van Wesenbeeck zegt het volgende in de uitzending:

“Er is de toezegging vanuit de FIA dat op het moment dat wat nu op papier staat daadwerkelijk uitgevoerd wordt dan heeft Zandvoort volgend jaar een Grade 1-licentie.”

Met dat licentie moet het dus wel goed komen, op voorwaarde dat de werkzaamheden allemaal worden uitgevoerd zoals dat op voorhand is besproken met de FIA en dat dit alles ook tijdig gebeurt. Immers zal er het een en ander gecontroleerd moeten worden alvorens het licentie wordt uitgedeeld.

Voor wat betreft dit laatste bestaat er een kans dat de verbouwing niet op tijd afgerond zal worden. Het was aanvankelijke de bedoeling dat de werkzaamheden vroeg in de herfst van start zouden gaan, maar inmiddels is het schema verschoven naar tenminste november. De organisatie heeft nog enkele obstakels te trotseren op het gebied van milieu en vergunningen, maar heeft wel goede hoop dat alles op tijd geregeld zal worden. Als het allemaal volgens plan verloopt, dan zal de Grand Prix in mei dus inderdaad door kunnen gaan. Komen er meer tegenvallers, dan kan het nog wel eens knap lastig worden.

