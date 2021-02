The Collectables - Alpine A110 Légende - Autoblog.nl

Als je denkt aan een sportwagen dan hoop je dat ze het gewicht laag hebben gehouden. Bij de Alpine A 110 Légende is dat ook echt het geval. Wouter ging er mee op stap.

Een vrijwel nieuwe sportwagen met nog 2 jaar fabrieksgarantie, interessant. Zeker als het de ‘vedergewicht’ Alpine A 110 is. We rijden vandaag met een Légende uitvoering. In 2019 reden we al eens met die versie in een donkerblauwe uitvoering. Destijds zetten we de Alpine tegenover de Mégane RS, Dit leverde een vermakelijk vergelijk op tussen de twee Franse tegenpolen met als gemeenschappelijke deler het zalige 4 cilinder turbo blok. Maar vandaag is ‘onze’ A 110 Légende uitgevoerd in de kleur Gris Tonnerre. In combinatie met de bruine lederen bekleding een smaakvolle verschijning.

Wat waren ook al weer de specs?

1098 kg, dat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap van de Alpine. In combinatie met het viercilinder turboblok dat ook terug te vinden is in die eerder genoemde Mégane RS. In de A 110 levert deze motor 252 pk. Natuurlijk zien we in de lijnen de oorspronkelijke Alpines terug. De A110 hanteert namelijk hetzelfde recept als de iconische A110 uit de jaren ‘60. Dat betekent dat de A 110 ook voorzien is van een middenmotorplaatsing.

De Alpine A 110 werd na een lange aanloopperiode van teasers midden 2017 dan eindelijk losgelaten op de markt en ondanks het enthousiasme blijft het een opvallend zeldzame verschijning.

Wellicht omdat hij zweeft tussen concurrenten als de Porsche Cayman die beduidend meer weegt en bijvoorbeeld de uitlopende Lotus Elise die weliswaar minder weegt maar ook duidelijk een spartaanser beleving biedt.

Wat Wouter er van denkt zien jullie in de bovenstaande video

Deze 2018 Alpine A 110 Légende veiling staat op dit moment op de website van The Collectables. De veiling van de A 110 vind je hier.