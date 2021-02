The Collectables - Audi R8 met handbak - Autoblog.nl

De R8 is de enige echte recente supercar van Audi. Wouter ging een rondje met de puristen-versie. De ‘manual’.

In 2006 werd de Audi R8 voor het eerst onthuld. Zowaar een supercar van Audi, dat was nog eens revolutionair. Een auto die destijds direct in de vergelijkende test van het Engelse Evo Magazine de winst kreeg toebedeeld boven een Porsche 911. Het ontwerp, met de kenmerkende ‘sideblades’ was een design statement. Inmiddels is er ook alweer een tweede generatie, maar het ontwerp van de eerste generatie R8 is naar onze mening tijdloos.

Wat ons betreft is ook de Audi R8 slachtoffer geworden van de ‘facelift-val’ waar veel auto’s zich aan moeten onderwerpen. Dat de echt scherpe randjes van het originele model afgezwakt worden. Zoals bij Audi zelf bijvoorbeeld ook bij de A3, TT en A8 het geval is. De combinatie van een handbak en een V8 is er eentje waar je bij de nieuwe R8 tevergeefs naar zult zoeken.

Wel tref je deze aan bij de eerste generatie R8. Daarvan zijn er in totaal 24.000 gemaakt (V8 & V10) waarvan 15% met handbak. Ter vergelijking, in dezelfde periode leverde Porsche rond de 215.000 Porsche 997’s. Deze Collectable heeft dus absoluut klassieker-potentie, als je het al alleen op productieaantallen beoordeelt.

