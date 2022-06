The Collectables – Porsche 991.2 Targa

Misschien wel de mooiste variant van de 991 generatie, deze Collectables Porsche 991.2 Targa?

Dakloos rijden is fantastisch, maar de lijn van de auto wordt er niet altijd mooier op. Zeker niet wanneer de cabrio afgeleid is van een coupé. In het geval van een Porsche Targa gaat dat zeker niet op. En specifiek vanaf de 991 Targa is de vorm zelfs weer iconisch te noemen. De ‘oude stijl’ 911 Targa werd losgelaten na de 964 generatie.

De 993 en daarna 996 en 997 targa modellen waren nieuwe interpretaties van het concept maar misten eigenlijk alledrie het volledig ‘open’ gevoel van de iconische Porsche van weleer. Je kan je moeilijk voorstellen dat in een 996 0f 997 Targa een politieagent het verkeer zou regelen, om maar iets te noemen.

Maar de 991 Targa is een ander verhaal. De klassieke 911 Targa was een icoon met zijn typerende rolbeugel. En die kwam visueel weer terug vanaf de 991, gelukkig!

Niet alleen de look, maar ook de dakconstructie is uniek. Een dak dat op een elegante manier wegklapt.

Overigens blokkeert het dak bij het openklappen het remlicht. Een van de redenen waarom het dak alleen geopend en gesloten kan worden wanneer de auto stilstaat!

Overigens ook nog eens interessant om te weten: ‘targa’ is een geregistreerd handelsmerk van Porsche en mag dus niet door andere merken gebruikt worden. De term is namelijk door Porsche bedacht in 1965 en is afgeleid van de Targa Florio-race. De 911 Targa is dus de enige echte targa.

Vandaag gaat Bart op stap met een fraai donkerblauw exemplaar. Benieuwd of hij deze versie ook verkiest boven een ‘standaard’ Porsche 991 Coupé.

De Collectables Porsche 991.2 Targa veiling is nu live. Dus bieden maar.

