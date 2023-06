1 miljard Euro voor verbannen Nissan topman

Met 1 miljard kun je er wel weer eventjes tegenaan.

Over het wel en wee van Carlos Ghosn moet echt nog een film gemaakt worden. Niet alleen in automotive opzicht, alhoewel hij de alliantie tussen Renault en Nissan uitstekend heeft weten te combineren. Twee op het oog compleet verschillende merken met totaal verschillende bedrijfsculturen heeft hij tot één bedrijf weten te combineren. Erg knap.

Nog knapper is dat hij wist te ontsnappen uit Japan. Daar wilde men hem berechten wegens financiële malversaties. Carlos werd opgepakt, Nissan ontsloeg hem en hij kon een rechtszaak tegemoet zien.

Al eerder aangeklaagd

Eerst zat Carlos in de cel, daarna kreeg hij huisarrest en kon hij de rechtszaak afwachten. Zijn paspoorten werden hem afgenomen, maar hij wist toch te ontsnappen met hulp van een bevriende commando en een grote koffer voor muziekinstrumenten.

Sindsdien is het lekker modder gooien. Ghosn klaagde Nissan al voor 10 miljoen aan, maar de rechter ging daar niet in mee en oordeel dat Carlos 5 miljoen aan Nissan moest betalen. Bummer. Nu wordt het nog erger, want Carlos Ghosn klaagt Nissan aan voor 1 miljard. Dat doet hij in Libanon, waar de man nu woonachtig is.

Waarom wil Carlos 1 miljard euro

De reden voor de enorme claim is omdat hij ‘verdreven’ is bij Nissan en enorme schade heeft opgelopen aan zijn financiën alsmede imagoschade. Eventjes solliciteren is er voor Carlos niet meer bij.

Daarom klaagt Ghosn Nissan aan. Niet alleen het bedrijf, maar ook 12 individuen van het bedrijf die, volgens Ghosn, verantwoordelijk zijn voor het ontslag van de oud-topman. Hij beschuldigd ze van laster, smaad en het fabriceren van vals bewijsmateriaal.

Uiteraard zijn we reuze benieuwd hoe dit gaat aflopen. Nissan heeft niet officieel gereageerd op de kwestie.

Via: Reuters

