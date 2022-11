Viaplay vergeet microfoon en draait door op Matthijs van Nieuwkerk

Allard Kalff is bij Viaplay even losgegaan op Matthijs van Nieuwkerk. Het was niet de bedoeling, maar iedereen kon meeluisteren.

Grensoverschrijdend gedrag is tegenwoordig een hot issue. En terecht, want het kan forse schade aanrichten aan de opleiding, het werk en de levens van degenen die ermee te maken krijgen. Vaak gaat het jarenlang ongecorrigeerd voorbij, daar niemand op durft te treden tegen machthebbers en de overtreders gedekt worden uit eigenbelang en/.of economisch gewin. Mocht dit enigszins puntig klinken, dan kan dat. Ondergetekende heeft er zelf helaas ook enige ervaring mee inmiddels. Niet bij autoblog gelukkig, maar helaas wel in mijn andere leven als student geneeskunde door toedoen van mijn wokexaminator.

Het nadeel van mensen die eigenschappen hebben die machtsmisbruik in de kaart werken, is dat ze meestal ook de drive hebben status na te jagen en juist in de machtsposities te komen waarvoor ze feitelijk volledig ongeschikt zijn. De laatste persoon die zo van zijn voetstuk is gevallen, is nu Matthijs van Nieuwkerk. De vlug pratende presentator was/is al decennia het goudhaantje van de NPO. Het was dan ook een enorm tragische aangelegenheid toen het programma stopte. Althans, voor iedereen die de mazzel had niet afhankelijk te zijn (geweest) van het anker.

Dat was namelijk voor lang niet iedereen een pretje, zo blijkt nu. De details kan men nalezen in andere media, echter is het voor de F1 fan opmerkelijk dat Viaplay ook even los is gegaan op de chanson-liefhebber. En het was niet helemaal de bedoeling dat het zo publiekelijk ging. Allard Kalff dacht een soort soundcheck te doen. Echter stond in tegenstelling tot bij Thierry Baudet de microfoon wel aan. Aan het einde wordt gevraagd of ene Robin het allemaal goed kon horen. Het antwoord was vermoedelijk ‘ja’, maar het ‘probleem’ is dat iedereen het allemaal heeft kunnen horen.

Allard zegt eigenlijk niet iets geks. Hij parodieert de presentator door ingehouden te schreeuwen en noemt Matthijs een mafkees. Eigenlijk vrij mild dus gezien het leed de beste man aan heeft gericht. Ondergetekende is zelfs wel bereid Matthijs een absolute KAUWGOMBAL te noemen. Mocht een van zijn slachtoffers een AB-lezer toevallig een lezer zijn dan voel ik je pijn. Hopelijk kunnen we dit soort mensen ooit gewoon allemaal verbannen naar een plek waar ze alleen lekker elkaar kunnen zieken. Waarvan akte.