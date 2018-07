Wat Verstappen eigenlijk van de actie van Vettel vindt

Veel meningen zijn voorbij gekomen, maar deze is belangrijk!

Het leek zo’n gave race te worden, de Grand Prix van Hockenheim. Regen, de opkomst van een nieuwe wereldkampioen (Vettel) en een hoop actie op de baan. Wat kregen we uiteindelijk voorgeschoteld? Hamilton die dankzij geluk won. Omdat ze Hamilton bij Mercedes superlief vinden mocht Bottas niet aanvallen, ondanks dat hij overduidelijk sneller was. Jammer. Nog schrijnender: omdat Hamilton zijn oude teamgenoot Nico Rosberg niet waanzinnig tof vond, moest David Coulthard ineens de interviews doen. Dat is gewoon sneu als je dat soort eisen stelt. De F1 is op dit moment verwikkeld in een titelstrijd van verwende nesten: een crybaby of een diva. Alsof je naar de kroeg gaat en alleen maar kan kiezen tussen een Radler en een Buckler.

Een belangrijk kantelpunt in de race was natuurlijk de crash van Sebastian Vettel. Het zag er heel erg knullig uit. Dat werd nog eens genanter doordat er een stel spontane succes-supporters (uiteraard Nederlands) gingen juichen vol in beeld werden gebracht. Blegh. Je zou onwillekeurig aan kunnen nemen dat er van uit de Red Bull met nummer 33 ook een beetje gegniffeld werd, maar niets is minder waar. Verstappen was juist enorm empatisch met de Duitser:

“Het was heel erg tricky daar, voor in die bocht. Ook al heb je minimaal last van blokkerende wielen, dan lig je er direct af. Het waren hele moeilijke omstandigheden. Dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Het had iedereen kunnen gebeuren.”

Waarvan akte. Erg keurig verwoord. Het zag er bijzonder knullig uit, bij het aanremmen leek de grip even weg te zijn, waardoor je in principe passagier bent geworden in plaats van bestuurder. Hopelijk zijn de kaarten gunstiger geschud in Hongarije. Die race start zondag aanstaande om 15:10.