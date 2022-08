Toto Wolff bestudeert nieuwe club Erik ten Hag om van te leren

Toto Wolff wil graag leren van de fouten van anderen en kijkt daarom nu onder andere naar de nieuwe club van Erik ten Hag.

Het terugvinden van de auto van Jeroen was natuurlijk een belachelijk succes, doch over het algemeen kunnen wij (en iedereen) met zijn allen alleen maar dromen van het succes dat Mercedes en Toto Wolff het afgelopen decennium hebben gehad. Van de zestien beschikbare F1 titels in de afgelopen acht jaar, pakte Mercedes er vijftien. Die ene glipte tot vreugde van het oranjelegioen net uit handen van de veelvraat.

Nou is het een bekend gegeven in bijna iedere sport dat winnende ‘dynastieën’ uiteindelijk toch de bietenbrug opgaan. Vaak kan je er niet precies je vinger opleggen waarom dat nu gebeurt. De sterspeler die net een beetje ouder wordt, de supporting cast die meer wil verdienen of een ander oord zoekt om zelf de schijnwerpers na te jagen, wrevel die ontstaat in een ooit hechte club…Er zijn redenen genoeg te verzinnen, doch het lijkt een wetmatigheid dat er op een gegeven moment iets of iemand anders komt, die het net weer even beter doet.

In de F1 is dat niet anders. Daarom is de zegereeks van Mercedes ook zo ongekend. Ja, er zijn eerdere periodes geweest dat team dominant waren. Bijvoorbeeld Ferrari medio jaren ’70 en met name Ferrari in het begin van dit millennium. Maar zo lang en zo allesomvattend als Mercedes het deed, dat was nog nooit voorgekomen.

Momenteel lijkt het moment echter daar, dat Mercedes wat humble pie moet eten. Het kampioensteam heeft de eerste boot gemist met het nieuwe reglement dat geldt vanaf dit jaar. Ze doen inmiddels hun best om dat verschil weer goed te maken. Maar in ieder geval dit seizoen, zal het lastig zijn om Max en Red Bull nog bij te halen, laat staan om onze held in te halen. Voor Toto Wolff is het nu zaak om ervoor te zorgen dat dit geen structureel dingetje wordt. Voordat je het weet ben je immers Williams of McLaren…

Om dit te voorkomen, heeft Wolff een snood plan bedacht. In het licht van de pijnlijke nederlaag van Manchester United afgelopen weekend, geeft Toto in gesprek met de Financial Times aan teams als de nieuwe club van Erik ten Hag nauwlettend te bestuderen. Waar de teambaas dan vooral geïnteresseerd naar is, is hoe zo’n grootmacht opeens kan gaan falen. De Totonator heeft het probleem ook al geïdentificeerd. Dat zijn namelijk ‘mensen’:

I studied why great teams were not able to repeat great title runs. No sports team in any sport has ever won eight consecutive world championship titles, and there are many reasons for that, and what is at the core is the human. The human gets complacent. You are not energised in the same way you were before. You are maybe not as ambitious. Toto Wolff, wordt door vrienden ook wel liefkozend T-800 genoemd

