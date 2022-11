Toyota Aqua GR Sport is lekker sportief

De Toyota Aqua GR Sport had van ons overigens wel iets sportiever gemogen.

De Toyota GR Yaris is een superleuke auto. Als rijdersauto zijn er weinig betere. Het nadeel is het compromis ervan. Je hebt een kleine driedeurs Toyota Yaris voor een torenhoge prijs. Daardoor is de GR Yaris meer een concurrent voor andere roadsters en sportcoupés van rond de 50-60 mille. En dan zijn er ineens best wel wat leuke alternatieven.

Wat we nodig hebben is een iets praktischere Toyota met een lager prijskaartje, maar wel met het GR-Label en sportieve intenties. Het onderwerp van vandaag is de Toyota Aqua GR. De grote vraag is natuurlijk: is het wat? Dan moeten we eigenlijk eerst beginnen met de vraag: wat is een Toyota Aqua?

Toyota Aqua GR Sport

Simpel! De Toyota Aqua is een hatchback uit het B-segment, net als de Yaris. In dit geval is de auto ietsje praktischer en ruimer. Ook handig is de aanwezigheid van een vijfde deur (die de gewone Yaris overigens ook heeft).

Sinds kort is er een tweede generatie Toyota Aqua, de XP210. En het is die auto die de GR-behandeling heeft gekregen. Zoals jullie weten is het heel erg belangrijk wáár die GR staat (voor of achter de modelnaam). In dit geval staat ‘ie er – helaas – achter. Dat betekent dat geen hot hatch is geworden.

Toegegeven, het is meer dan alleen een spoiler die ze erop geplakt hebben. Zo is de besturing aangepast om directer te reageren met meer gevoel. De ophanging aan de voor- én achterzijde is ook aangepast voor de Toyota Aqua GR Sport ten opzichte van het normale model.

Het is overigens nog wel de Torsie-as, niet de fraaiere mulitlink ophanging. Voor een grotere carrosseriestijfheid zijn er meer verstevigingen aangebracht. Ook is er nu een ‘Power+’-modus die de boel op scherp zet.

Interieur

Verder heeft de Toyota Aqua GR Sport lekkere 17 inch lichtmetalen wielen met Bridgestone Potenza-banden in de maat 205/45 R17. Om te zorgen dat je meer lol hebt tijdens het rijden, zijn er nieuwe GR-sportzetels die je lekker stevig vasthouden. Uiteraard ontbreken items als aluminium pedaaltjes, sportstuurwiel en een donker hemeltje niet.

Alles bij elkaar best een aardig pakketje. Er zijn twee nadelen. Ten eerste komt de Toyota Aqua GR Sport niet naar Nederland. Ten tweede, de motor is nog standaard. Dat betekent een 1.5 viercilinder naaimachientje met 91 pk en 120 Nm. Meh.

In het geval van de Aqua GR Sport heb je altijd voorwielaandrijving, AWD is op andere uitvoeringen wél mogelijk. Maar zoals @wouter zou zeggen: alleen als je boven 100 km/u wielspin hebt, moet je AWD overwegen. Dat gaat met 91 pk niet lukken, ook al heb je ernstig slechte banden eronder liggen.

