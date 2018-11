Toyota geeft nieuwe auto aan bosbrand-held

Om toch nog iets positiefs te kunnen melden over de Californische bosbranden.

Het is je vast niet ontgaan: de afgelopen weken woedden er heftige bosbranden in Californië. In de Amerikaanse staat zijn tientallen mensen overleden aan een totaal verwoestende serie bosbranden. Het ongelukkig geheten stadje Paradise is volledig met de grond gelijk gemaakt. De brandweer en andere hulpdiensten maakten overuren om de brand onder controle te houden, grotendeels tevergeefs. Mensen moesten evacueren. De mensen die hun leven riskeerden om andere mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen verdienen een buiging.

En sommige meer dan dat. Allyn Pierce, een verpleger in het ziekenhuis van Paradise, hielp patiënten om het ziekenhuis te ontsnappen. Met gevaar voor eigen leven trotseerde hij de vuurzee in zijn Toyota Tundra om de mensen weg te krijgen uit het razende stadje. Ondanks het feit dat Toyota’s goed in elkaar steken, heeft de Tundra letterlijk op het randje gezeten. De witte truck kreeg van Pierce zelf de bijnaam ‘Marshmallow’, want daar lijkt de auto inderdaad op. De zijkant veranderde van wit naar zwart en de plastic onderdelen zijn gesmolten. Het creëerde een bizar effect.

Maar de Tundra doorstond de vuurzee en bracht iedereen in veiligheid. Het doorzettingsvermogen van Pierce in combinatie met de oerdegelijke Tundra levert een ware heldendaad op. Maar de Tundra is nu wel flink stuk, terwijl Allyn zo trots is op zijn truck dat hij hem The Pandra heeft genoemd en een Instagram-pagina ervoor heeft aangemaakt. Toyota zag hun kans schoon om Pierce te helpen en schonk hem een nieuwe Tundra. Die staat ondertussen bij het gezin Pierce op de oprit. Good guy Toyota!

En zo wordt opnieuw duidelijk dat Toyota pick-up trucks van alles kunnen doorstaan. De Marshmallow is helaas te stuk om nog te gebruiken, maar naar verluid wil Toyota hem hebben voor hun museum.