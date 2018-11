Hier, de Porsche 911 (992) vervroegd op je beeldscherm

De nieuwe sportwagen staat voor deze week op de planning, maar was een beetje té enthousiast.

Over een week is het weer tijd voor de LA Autoshow en daar horen ook een paar primeurs bij. Sommige primeurs zijn niet voor ons, andere zijn voorspelbaar (maar wel cool!). Maar wat we ook eindelijk mogen verwachten is de opvolger van de Porsche 911. Geen zorgen, dat blijft gewoon een 911, maar dan een beetje fijngeslepen.

Voor wie vreest voor zijn leven dat de 992 met een compleet andere filosofie in elkaar geschroefd is: als we het beperkte beeldmateriaal mogen geloven, hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws (subjectief) is dat de nieuwe 911 qua design als bijna nooit tevoren op zijn voorganger lijkt. Het slechte nieuws is dat er qua techniek het één en ander op de schop gaat. Zo gaan hybride-aandrijflijnen en turbomotoren een prominente rol spelen. Sterker nog: atmosferische motoren staan niet op de planning voor de 992. En de GT3 dan? We vrezen het ergste.

Goed, dat alles is voor de onthulling van de 992, die staat voor komende week op de planning. De auto is verder helemaal af, dus de persfoto’s zijn geschoten en staan te wachten totdat het embargo gelift wordt. Tenminste, niet allemaal. Beeldkwaliteit terzijde zijn er toch een paar foto’s al de wereld in gelekt waarop een volledig beeld te zien is van de 992.

Aan de voorkant worden zo te zien de kleinste wijzigingen doorgevoerd. Een grotere grille, meer niet eigenlijk. De achterkant lift mee op de trend van de nieuwe Cayenne en Panamera en krijgt een doorlopende LED-strip tussen de achterlichten. Bij de facelift van de 991 kwamen er ook al uitvoeringen die zo’n “achterlicht” hadden, dus dat komt ook niet als een verrassing. Een grappig detail is het verticale derde remlicht. Geen idee of dat ergens een knipoog naar is, dat moeten jullie maar vertellen.