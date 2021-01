Toyota GR Corolla eindelijk onderweg - Autoblog.nl

Met de Toyota GR Corolla kunnen ook iets grotere gezinnen genieten van topprestaties.

Het ‘Gazoo Racing’-label van Toyota is heel erg vet. Er is echter wel een nadeel: ze zijn nauwelijks te verkrijgen. Het is bijna te vergelijken met de SVO-modellen van Jaguar. Allemaal heel erg gave auto’s voor de petrolhead, zij het in beperkte oplage.

Toyota GR Corolla

Ze worden echter dusdanig mondjesmaat geleverd dat je bijna niet kunt spreken van een regulier productiemodel. Hopelijk gaat dat met de Toyota GR Corolla veranderen. Jazeker, ook de Corolla gaat de Gazoo-racing behandeling krijgen. Dat meldt het Britse Autocar, dat doorgaans erg goed is ingelicht. Volgens hen wil Toyota nog heel even genieten van de vrijheid om een auto met verbrandingsmotor te mogen maken.

Sterker nog, de GR Corolla zal niet eens voorzien zijn van een hybride-aandrijving. Daarmee lijken de Japanse Hot Hatches iets langer ‘puur’ te blijven, want ook de komende Honda Civic Type-R zal enkel een benzinemotor onder de kap krijgen. De reden daarvoor is ook rij eenvoudig: Toyota wil de ontwikkelingskosten van de GR Yaris iets uitsmeren. Zo zal de Toyota GR Corolla dezelfde 1.6 driecilinder turbo onder de kap krijgen.

Aandrijflijn

Betreft de rest van de aandrijflijn zijn er nog wel wat twijfels. De GR Yaris is namelijk vrij exotisch, zeker met het Performance Pack. Het zou kunnen dat Toyota de Corolla voorziet van een eenvoudige voorwielaangedreven setup met een sper en de gevanaceerde multi-link ophanging.

Maar hoe kan Toyota nu elektrificering aan de kant zetten? Net als de GR Yaris, GR 86 en GR Supra, moet de GR Corolla een imagebuilder worden. Daarnaast verkoopt Toyota zo enorm veel hybrides, dat ze een redelijke marge hebben voor een paar leuke modellen. Mocht je zin hebben in zo’n hete Corolla, dan zul je geduld moeten hebben. De auto staat gepland voor 2023.

