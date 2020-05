Toyota Highlander aangekondigd voor Nederland

Er komt een nieuwe zevenzits SUV naar ons land in vorm van de Toyota Highlander.

Hij is groot, praktisch en door zijn hybride aandrijflijn als het meezit nog een beetje zuinig ook. De nieuwe Toyota Highlander komt naar Europa, waaronder Nederland. Dat heeft de Japanse autofabrikant vandaag bekendgemaakt.

In Europa (en dus ook in Nederland) brengt Toyota deze Highlander uitsluitend als hybride op de markt. Een duim omhoog voor de boomers en Gerda’s onder ons. Deze Highlander heeft een namelijk een maximaal trekgewicht van 2.000 kg. Ideaal om een sleurhut mee te nemen.

Standaard uitrusting

Dat zal dan wel een lange combinatie worden, want de SUV is bijna 5 meter lang. Met zijn standaard 20-inch lichtmetalen velgen is de Toyota Highlander een opvallende auto voor Nederlandse begrippen. Zijn grote formaat komt de interieurruimte ten goede. Er zijn zeven zitplaatsen en de bagageruimte bedraagt maximaal 1.909 liter met de stoelen plat. De tweede zitrij is verschuifbaar. Zo kan er eventueel ruimte gemaakt worden voor personen op de derde zitrij. Verder maken Apple Carplay/Android Auto, lederen bekleding, een draadloze oplader voor smartphones en een 11 speaker JBL audiosysteem deel uit van de standaard uitrusting.

Aandrijflijn

Zoals gezegd is de Toyota Highlander hier in Nederland een hybride. Het betreft een 2.5-liter benzinemotor met 244 pk en de SUV komt standaard met vierwielaandrijving.

Wanneer komt de Toyota Highlander naar Nederland?

Voor de nieuwe Toyota Highlander moet je nog een klein jaartje geduld hebben. De Japanse autofabrikant stelt dat de 7-persoons SUV begin 2021 naar ons land komt. Een (richt)prijs is niet bekendgemaakt.