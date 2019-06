Explosie bij waterstofstation, automerken stoppen verkoop

Het kan zomaar eens gedaan zijn met de alternatieve brandstof.

In Noorwegen is deze week een tankstation voor waterstofauto’s van Uno-X de lucht ingegaan, met alle gevolgen van dien. Enkele mensen die op dat moment toevallig in de buurt waren, raakten indirect gewond door de explosie. In de nasleep van het incident zijn de automerken die in het land waterstofauto’s aanbieden gestopt met de verkoop daarvan.

Het waterstofstation in de buurt van Sandvika is een van de drie plekken van Uno-X waar men waterstof kan tanken. Het bedrijf zegt het incident zeer serieus te nemen en heeft hierom direct alle waterstations gesloten en leeggezogen. Het is niet bekend wanneer de stations weer opengaan – als dit überhaupt nog zal gebeuren.

De ontploffing was zodanig dat Noorse media talloze berichten van omwonenden hebben ontvangen, waarin wordt beweerd dat het huis stond te schudden als gevolg van de krachten. Daarnaast is bij een aantal automobilisten de airbag zonder waarschuwing afgegaan. Tenminste twee mensen zijn met lichte verwondingen door hun airbag naar het ziekenhuis gebracht. Naar verluidt maken ze het goed.

Gelukkig kregen de hulpdiensten de brand gauw onder controle. Om de veiligheid te bewaren, werden omstanders op een afstand van 500 meter gehouden. Twee dagen na de explosie heeft de politie de wegen direct naast het tankstation weer vrijgegeven. Alles lijkt inmiddels onder controle, maar het is nog niet duidelijk hoe het precies heeft kunnen gebeuren.

Wel is het glashelder dat de reputatie van waterstof hiermee een flinke duikvlucht heeft genomen. De alternatieve brandstof werd al gezien als inferieur ten opzichte van elektrisch rijden en door dit incident zal men zich voortaan ongetwijfeld nog cynischer opstellen tegenover waterstof.

Ook bij de automerken is de klap aangekomen. Sinds het incident hebben zowel Toyota als Hyundai laten weten voorlopig even geen waterstofauto’s te zullen verkopen in Noorwegen. Daarbij mogen klanten met een waterstofauto hun bolide tijdelijk omwisselen voor een andere auto. Het is niet duidelijk of er in Nederland ook stappen zullen volgen. (Bron: NRK)