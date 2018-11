Kia Stinger verliest zijn cool met akelige widebody

Mooi is anders.

Lijnrecht tegenover de gevestigde orde van grote Duitse, Franse en Amerikaanse sedans staat de Kia Stinger. De achterwielaangedreven GT is een verademing in zijn segment. Met name zijn uitdagende lijnwerk komt graag even buurten om direct de meningen te verdelen. Toch kan de Stinger, zeker in standaardtrim, een beetje extra flair gebruiken om niet geheel in anonimiteit te vervallen. De tuningsbeurt van Ark Performance slaat echter door in het extreme.

We hebben in de tussentijd al enkele bedrijven een poging zien doen om een eigen draai te geven aan de Stinger, maar de bodykit van het Amerikaanse Ark Performance is zonder twijfel het meest idioot. De zogenaamde Legato-kit geeft de Koreaan flink uitgebouwde wielkasten, een dikke diffuser, een achtervleugel en een nieuwe motorkap. Daarnaast heeft Ark Performance een viertal 20″ velgen onder de auto geplaatst en de wielen iets gekanteld, zodat de wagen het nodige camber heeft.

Qua performance is het onduidelijk of de auto een stap in de juiste richting heeft gemaakt. Dat gezegd hebbende, naar eigen zeggen heeft het bedrijf de Kia Stinger (rijtest) een nieuwe uitlaat en downpipes van GRiP gegeven. Over de aandrijflijn wil het bedrijf verder niets kwijt. We rekenen erop dat Ark Performance de juiste keuze heeft gemaakt, door de Stinger met de 370 pk sterke twin-turbo V6 te kiezen die in Nederland niet verkrijgbaar is.

De auto stond enkele weken geleden op de SEMA Show.