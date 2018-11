Autoblog advies: comfortabele Europa cruiser

Ouderwets dieselen nu het nog kan!

De diesel ligt onder vuur. Dankzij de zelfontbrander wordt het bestaan van de diesel, zoals we dat nu kennen, ernstig onder druk gezet. De dieselmotor is al het kwade dat een Groene of Linkse partij zich maar kan voorstellen. Dat er CO2 nodig is om de klaverblaadjes te laten groeien laten we gemakshalve maar even buiten beschouwing. Echter, voor sommige mensen is er nu eenmaal weinig keuze, zoals voor Autoblog-lezer Victor. Voor zijn werk maakt hij erg veel kilometers en dat zijn voornamelijk hele lange afstanden. Het bedrijf waar Victor voor werkt opereert in Duitsland, België, Oostenrijk en Italië. Ondanks redelijk goede vlieg-verbindingen blijkt de auto van deur tot deur schier onverslaanbaar.

Victor rijdt nu een Mercedes-Benz C220 CDI, een auto waar hij ondanks het zelfverklaard taxi-imago op zich blij mee is. Wat hij minder vindt: de zit is veel te laag. Victor is naar eigen zeggen jong van hart, maar hij merkt dat een hogere instap en zit gewoon gewenst is. Als hij in de Jeep Renegade van zijn vrouw zit, valt hem op hoeveel prettiger dat is. Zeker tijdens lange afstanden vindt Victor het veel prettiger. Victor heeft twee kinderen, dus een MPV of een busje komt niet aanmerking. Het mag er best stoer uitzien. Gezien hun huidige wagenpark hoeven ze niet nog een Mercedes of een Jeep. Het mag wat anders zijn. Zelf heeft Victor al zitten kijken en zijn oog viel op de Volvo XC60 en geheel toevallig zag hij de Renault Talisman van een collega waar hij ook van gecharmeerd was. Of die er ook in SUV-vorm is? En welke opties zijn er nog meer?

Victor heeft de tabel met alle gegevens als volgt ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Mercedes-Benz C220 CDI, Jeep Renegade Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk (en een beetje privé) Budget: +/- 65.000 - 1.350 p.m. Jaarkilometrage: 60.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Leasetermijn loopt af Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 2 kinderen, 2 honden Voorkeursmerken /modellen: Renault, Volvo No-go modellen / merken: Mercedes, Jeep

Wat mis je door de no-go’s?

In principe niet zoveel. Tijdens de aanschaf van de Jeep Renegade zul je ze vast wel hebben zien staan; de Grand Cherokee. Dit is een geweldige auto en zwaar onderschat, maar ook bijzonder prijzig en gewoonweg een segment te hoog. De Jeep Cherokee is dan een betere optie, maar laten we eerlijk zijn, voor het geld is dat zeker niet de beste auto. De Cherokee valt als 2.2 CRD Limited AWD prima in het budget, maar dat komt voornamelijk door de torenhoge BPM op de Cherokee. Het is wel een aardige auto, maar niet het geld en de moeite waard. Bij Mercedes kun je kiezen uit diverse crossovers, maar als we ons aan het budget houden dan blijft er niet zoveel over. Een luxe GLA is erg klein voor een gezin met twee kinderen én twee honden. Een kale GLC is een andere optie, maar dan moet je écht van non-metallic lak en stoffen bekleding houden.

Volvo XC60 D4 Geartronic Momentum

€ 59.995

€ 58.915

€ 1.330 per maand

De meest voor de hand liggende keuze is misschien ook wel een van de beste. De Volvo XC60 biedt namelijk alles wat je wil van een middenklasse crossover. De XC60 scoort nergens een onvoldoende en weet op sommige vlakken te excelleren. De styling is zeer fraai en het interieur is beeldschoon. Het materiaalgebruik en de afwerking zijn meer dan in orde. De Momentum uitvoering biedt in principe alles wat je nodig hebt, een luxere Inscription of sportievere R-Design is niet eens zo gek veel duurder. Kortom, een hele goede balans tussen prijs, kwaliteit, prestaties en design. Volgens @CasperH rijdt het niet eens verkeerd, getuige deze rijtest met de Volvo XC60. Zeker gezien deze aanvraag lijkt de Volvo een geweldige keuze dankzij de sublieme stoelen en comfortabele ophanging. Altijd een proefritje waard, niet?

Audi Q5 40 TDI quattro

€ 64.290

€ 1.350 per maand

De Audi Q5 heeft een lastige dobber met de Volvo XC60, om eerlijk te zijn. De Audi is minder fraai dan de Zweed. Het interieur, traditioneel een sterk punt van Audi, weet nipt een gelijkspel over de streep te trekken. De Volvo heeft veel meer sfeer, de Audi is net wat verfijnder. Op zich is er niet zoveel mis met deze Audi Q5. De aandrijflijn is een tikje bedaard en de prestaties zijn eerder adequaat, maar niet meer dan dat. De transmissie haalt er ook nog wat snelheid uit, waarschijnlijk om het verbruik te drukken. De ‘rijbeleving‘ ontbreekt een beetje. Het grootste nadeel is dat de Q5 nogal kaal is. Leren bekleding, navigatie, leuke lichtmetalen velgen en metallic lak maken de auto zo’n 8 mille duurder. Dan heb je nog steeds geen rijke uitrusting en zit je al over de 70 mille voor een vierpits diesel. Yikes.

Renault Koleos 2.0 dCi 4×4 X-Tronic Initiale Paris

€ 56.200

€ 1.200 per maand

Passen we de benadering van de Audi toe op deze Renault, dan valt het uiteindelijk heel erg mee. Het heeft ook met perceptie te maken. Het feit wil wel dat de Koleos een min of meer even grote auto is voor 9 mille minder. Waar de Audi erg kaal is uitgerust, zit deze Koleos helemaal tot de nok toe gevuld met (on)nodige uitrusting. Qua aandrijflijn lijkt de Koleos het onderspit te delven, maar de verschillen zijn groter op papier dan op het asfalt. Gelukkig hebben ze bij Renault niet geprobeerd een ‘premium-sport-plus’ auto van de Koleos te maken. De Koleos is een lekker gezapige en comfortabele auto (rijtest). De Renault voelt overduidelijk minder premium aan: het dashboard en het interieur zien er aardig uit, maar mist de finesse van de Duitse premium-fabrikanten. Ook het infotainment systeem werkt minder prettig. Echter is het niet zo groot als het prijsverschil doet vermoeden.

Jaguar F-Pace 20D Pure

€ 67.270

€ 1.470 per maand

Ongelooflijk, maar waar. Ook Jaguar doet tegenwoordig mee in dit segment. Sterker nog, ook een segmentje lager vind je de Britten met een crossover. De wereld was niet klaar voor een X-Type, maar wel voor zo’n kekke stadsbuggy. Eigenlijk is het met de Jaguar F-Pace van het zelfde laken een pak als met de Audi. Je zit duidelijk aan de onderkant van het programma. Er zijn dikkere diesels beschikbaar en luxere uitrustingsniveau’s. Helaas merk je dat heel erg aan de auto. Het interieur is minder fraai dan de Volvo en kaler dan de Audi. Niet hoe je het wil hebben. Tegen betaling is er erg veel mogelijk, gelukkig. Qua rijden is het een verdeeld genoegen. De dieselmotoren van Jaguar voelen veelal iets minder potent aan. Daarentegen is de wegligging juist aan aangename verrassing. Aangezien de auto techniek deelt met de XE is de F-Pace een heuse achterwielaandrijver!

Volkswagen Tiguan All Space 2.0 TDI 4-Motion Highline Business R

€ 65.010

€ 64.075

€ 1.410 per maand

De reden dat Volkswagens het zou goed doen is dat ze op veel punten redelijk goed tot zeer goed scoren. Neem deze Tiguan. Toegegeven, deze auto komt eigenlijk uit een segment lager, maar de toevoeging Allspace zorgt ervoor dat je qau ruimte het meer dan goed voor elkaar hebt. Behoorlijk vergelijkbaar met de rest in dit lijstje. De motor is dat niet. Ja, de 2.0 Biturbo diesel levert 240 pk en 500 Nm en is daarmee een potente krachtpatser. De prestaties zijn dan ook uitstekend, op de YOLO hieronder na rijd je alles met gemak zoek. Qua uitrusting is de Tiguan niet zo compleet als de wel erg luxe Renault, maar beduidend rijker dan de Audi en Jaguar. Het interieur daarentegen doet niet zoveel onder voor de F-Pace, om eerlijk te zijn. Het is allemaal strak en zakelijk, maar het zit gewoon behoorlijk goed in elkaar. Ook qua leaseprijs komt de auto goed mee. Heel veel opties hoeven er niet meer op, terwijl je bij Audi en Jaguar écht de crisisuitvoering onder de bips hebt.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD 190 Super

€ 58.365

€ 1.300 per maand

Mag het allemaal wel iets exotischer zonder dat het te gek wordt, neem dan eens een kijkje bij de Alfa Romeo dealer. Daar staat namelijk de Stelvio in zijn eentje ervoor te zorgen dat de verkopers nog werk hebben. De Stelvio doet het uitstekend en daar zijn meerdere redenen voor. Net als de Jaguar is de Stelvio voorzien van achterwielaandrijving. De auto zit relatief goed in zijn spulletjes, maar opties zijn niet zo schreeuwend duur als bij Audi en Jaguar. Omdat je ook 6 mille lager instapt qua prijs, heb je ook wat meer ruimte om de auto naar smaak aan te kleden. Kortom, op veel rationele en emotionele vlakken is de Stelvio eigenlijk een goed alternatief. Sterker nog, voor wie de Volvo wel erg gezapig vind is deze Giulia op hoge poten echt de moeite waard. Hoe het rijdt kun je zien in deze rijtest met de Alfa Romeo Stelvio.

YOLO: Alpina XD3 Bi-Turbo

€ 38.400

2013

95.000 km

Bij aanvragen voor leaseauto’s is deze categorie een beetje overbodig. Je bent immers aan het zoeken naar een leaseauto. Mocht je tegen (flinke) kilometervergoeding kunnen rijden, pik dan zo’n Alpina XD3 op uit Duitsland. Boven een kleine 40 mille komen nog behoorlijk wat importkosten, houd daar rekening mee. Maar dan heb je wel een kanon op de inrit staan. De zes-in-lijn met dubbele turbo is goed voor 350 pk en 700 Nm. Daarmee knal je met gemak op de linkerbaan met het snelle spul mee. De prestaties zijn niet ‘des diesels’, maar helaas is het verbruik dat ook niet. Als je de power benut, zal de tankpas snel versleten raken. Ook is het uiterlijk een discutabel punt. Een oudere BMW crossover met veel te grote velgen en stickers is niet echt chique. Voor de liefhebber geen probleem, die ziet een Alpina. Voor de gemiddelde voorbijganger is het potentieel de perfecte auto om de kermis in Veghel te bezoeken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!