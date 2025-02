Prachtige S-klasse van Belgische tuner zoekt een nieuwe eigenaar

Aanbid de Mercedes 560 SEL Carat du Duchatelet die nog niet eens spectaculair duur is.

Ziet ie er niet geweldig uit? En toch merk je ook meteen dat er iets aan de hand is met deze S-klasse. Er is aan gewerkt door een geroemd tuninghuis uit België genaamd Carat du Duchatelet.

Het verhaal van de Vlaamse aanpasser begint bij de oprichter, Frederic Duchatelet. Hij heeft een bedrijfje een auto-onderdelen in Luik, maar hij wil meer. Hij ziet een gat inde markt voor luxeauto’s die nog een tandje luxer en veiliger zijn. Zo begint hij met het opleuken van S-klasses en later ook Rolls-Royces en Bentleys. Onderdeel hiervan is een verhoogd dak voor meer hoofdruimte. Maar echt naam maken doet Duchatelet met de verlengde wielbasissen. Tot op de dag van vandaag kun je in Luik aankloppen voor een extra lange S-klasse, RaRo en zelfs voor een verlengde Land Cruiser.

Terug naar de Mercedes waar je voor kwam. De auto stamt uit 1988 en heeft sindsdien ruim 130.000 kilometer gelopen. Niet heel veel inderdaad, maar of die tellerstand klopt, is onzeker. De Stichting NAP heeft de tellerstand ooit als ‘onlogisch’ beoordeeld, wat kan duiden op een typfout of een teruggedraaide teller.

De S-klasse op Marktplaats

De Mercedes 560 SEL Carat du Duchatelet is 35 kilo zwaarder dan de standaard 560 SEL. We gaan er zo achter komen waar dit door komt. Motorisch is de S-klasse wel hetzelfde. Een 5,6-liter V8 zorgt voor 281 pk. Tenminste, dat deed ie bij de introductie van de auto. Toen ging de 560 SEL in 7,2 seconden van 0 naar 100 km/u en de acceleratie stopte bij 240 km/u.

Carat du Duchatelet heeft verschillende gradaties in luxe. Het exemplaar hierboven is een Clarity, wat je mag zien als de middelste van vijf verschillende lagen. De extraatjes bevatten voorin houtlook details, elektrische verstelbare en verwarmde stoelen mét geheugenfunctie.

Achterin begint de echte luxe pas. Er zijn twee comfortabele stoelen met een extra kussentje. Ook hier kun je je achterwerk laten zweten door de zitting. Verder is er bijzonder veel beenruimte, een klein maar dik Sony-schermpje en, jawel, een koelkastje. Voor wat extra privacy zijn er gordijntjes die de zijruiten en achterruit kunnen afschermen.

Wat kost de Mercedes 560 SEL Carat du Duchatelet?

Nee, fabrieksnieuw is de S-klasse al lang niet meer. De gebruikssporen zijn goed te zien, maar als je hem zo schoon houdt van de buitenkant, rij je in een plaatje rond. De speciale 560 SEL staat te koop in het Limburgse Susteren. De dealer vraagt op Marktplaats € 34.750,- voor de Mercedes 560 SEL Carat du Duchatelet. Valt mee toch? Kun je tegen je buurman zeggen dat jouw bloedmooie 560 SEL goedkoper is dan zijn Tesla.