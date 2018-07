Laia Sanz doet dingen met CUPRA

Ooh Spaanse vlieg.

Uitdaging: noem eens twee Spaanse automerken. De meeste mensen zullen als je hen dit vraagt SEAT nog wel kunnen bedenken, maar je moet al een behoorlijk diehard autofanaat zijn om daarnaast bijvoorbeeld nog bekend te zijn met Tramontana of Hispano-Suiza, om maar twee dwarsstraten te noemen. Doch sinds het begin van dit jaar is het eigenlijk helemaal niet nodig om zo diep te graven. Immers bestaat er nu ook CUPRA!

Immers, februari jongstleden bestookte VAG ons opeens met een paar heet gepeperde SEATs die in naam geen SEATs zijn maar CUPRA’s, inclusief een nieuw logo en kekke koperkleurige details. Er is een CUPRA Ibiza, CUPRA Ateca en een TCR-racer op basis van de Leon. Daarnaast kwam er ook nog een SEAT Leon CUPRA R ST op de markt, maar dat was dan weer een SEAT en geen CUPRA. Lekker bezig jongens…

Enfin, voor nu lijkt CUPRA een wat cynische marketingoperatie, maar wie weet waar het bestaan van de badge in de toekomst nog toe zal leiden. Misschien zien we onder de CUPRA-naam ooit toch nog een reïncarnatie van de SEAT Bolero of de SEAT MLx Roadster verschijnen. Een man mag hopen.