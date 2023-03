Tweezits roadsters met V8 en supercharger: dit zijn er 8 op en rij!

Ter lering en vermaak werpen we vandaag en blik op de tweezits roadster met V8 én supercharged.

Onlangs hadden we het over de Cobra. Deze auto lijkt maar niet te uit te willen sterven. Zowel AC als Shelby bouwen er geregeld nog eentje voor je. Uiteraard voor een heel erg stevige prijs. Maar dan heb je wel een unieke auto. Een tweezits roadster met V8 en supercharger komt niet heel veel meer voor helaas.

Toch zijn het wel de tofste auto’s die je kunt bedenken. Een open sportwagen is al erg leuk. Met een V8 wordt het alleen maar beter. Een supercharger verhoogt de feestvreugde extra veel. Een supercharger is een beetje als een alcoholische versnapering waar je geen kater van krijgt. Wel de lol, maar niet de nadelen. Met een turbo kun je nog veel meer vermogen oproepen, maar gaat dit ten koste van de gaspedaalrespons. De supercharger heeft daar geen last van, die doet altijd mee.

Om de AC Cobra te eren nemen we even een kijkje in de wondere wereld van de tweezits roadsters met V8 en supercharger.

AC Ace

1997 – 2000

AC Cars probeerde de Cobra zelf ook op te volgen. Dat deden ze met de Ace. Niet zo’n gekke gedachte, want de originele Shelby Cobra begon zijn leven ook als AC Ace. De Ace kwam in 1997 op de markt. Er was keuze uit twee motoren: een moderne 4.6 V8 Quad Cam V8 of een ouderwetse 5.0 Supercharged V8. Gek genoeg hadden ze beide ongeveer hetzelfde vermogen.

Om het nog maffer te maken: in 2000 kon je deze auto bestellen met de V8 van Lotus uit de Esprit. Die ook ongeveer hetzelfde vermogen leverde. De auto bleek zeldzaam impopulair te zijn, dus we vragen ons af of er een AC Ace is geleverd met de twin turbo V8. Wel weten we dat de motor in de Cobra (ja, echt de 212) is geleverd.

Shelby Series 1 S/C

1999 – 2002

Ondanks het gebrek van een Ford-motor, is dit wel degelijk de auto die het dichtst staat bij de originele Cobra. Dat komt simpelweg omdat de auto door Shelby is ontwikkeld. De filosofie was hetzelfde: een lichtgewicht sportwagen met bescheiden afmetingen met veel vermogen.

Een groot succes werd het niet, De motor is een opvallend bescheiden Oldsmobile-unit, eentje van slechts vier liter groot, maar uiteraard met een mechanische compressor erop. Uiteindelijk zijn er 249 van gebouwd. Later kwamen er nog een paar stuks bij van en faceliftmodel (van Tom Tjaarda). Deze versie noemde men geheel toepasselijk: Series 2.

Check hier onze uitgebreide special over de Shelby Series 1!

Kleemann SLK S8 (R171)

2005 – 2007

De Mercedes-Benz SLK55 AMG van de R171-generatie is een bijzonder geval. Een kleine roadster met enorme V8. In principe is het de SL55-motor, maar dan zonder diens compressor. Maar een compressor past dus wel op het blok. Dat is precies wat ze hebben gedaan bij Kleemann. Nu bleek het opvallend eenvoudig te zijn. Zo is een van de luchtinlaten in de motorkap functioneel.

Die tweede was volgens Mercedes handig voor als er een tuner een compressor ging schroeven. En zo geschiedde! Je kon je auto samenstellen in allerlei stages, de S8 is de dikste met opgewaardeerde nokkenassen, grotere supercharger en sportuitlaatsysteem. Het resultaat is een kleine roadster met 600 pk.

Check hier onze Mercedes SLK Special van de R171 generatie!

Cadillac XLR-V

2005 – 2008

Een tweezits roadster met V8 en supercharger kan ook compleet anders zijn. Dat bewijst de Cadillac XLR-V. De basis is een XLR, wat je het beste kan omschrijven als een luxe Corvette met Northstar-motor. In dit geval met mechanische compressor op 4.4 V8 (de standaard motor was 4.6 liter groot). De motor is goed voor 443 pk en 563 Nm.

De auto bleek geen succes te zijn. Mensen die luxe wilden hebben, kochten een Mercedes SL en mensen die die value-for-money wilden kochten de Corvette. Nieuw was het geen al te beste propositie, maar gebruikt is het een heerlijk obscure roadster met V8 en supercharger.

Check hier de rijtest van de XLR-V met jullie aller Wouter achter het stuur:

Mercedes-Benz SL55 AMG Performance Package (R230)

2006 – 2008

De Maatstaf. Voor wie denkt dat dit alleen maar een luxe slagschip is: nein. Dit was een beetje het omslagpunt dat SL’s aanzienlijk leuker werden om mee te rijden. Dat kwam voornamelijk de motor. Dat is een 5.4 liter V8 met maar liefst 500 pk. Althans, de meeste exemplaren. De eerste serie had ‘slechts’ 476 pk. Toen de E55 AMG kwam, hebben ze het vermogen wat verhoogd omdat die sneller was.

Maar de SL is de tofste. Ten eerste vanwege de motor, maar ook het geluid dat die produceert. Dit is eigenlijk gewoon een Spitfire met stoelverwarming. Een BMW Z8 rijd je probleemloos zoek voor een fractie van de prijs. Eigenlijk zouden deze auto’s 2 ton moesten kosten, maar omdat Mercedes er zoveel van gebouwd heeft vind je ze voor minder dan 40 mille.

Novitec Alfa 8C Spider Compressor

2011

We smokkelen een beetje met deze Alfa Romeo, maar deze auto moet er gewoon bij. Het is namelijk een tweezitter met een V8 en supercharger. Dat laatste is absoluut niet standaard op de gewone 8C. Het vermogen stijgt met 150 Cavalinno’s naar 600 pk! Het koppel van 588 Nm is ook niet misselijk, alhoewel het in dit geval redelijk bescheiden is.

In dit geval is de motor afgesteld op maximale toeren en niet zozeer op maximaal koppel. Dat is maar goed ook, want dan klinkt deze motor op zijn best. We zijn benieuwd hoeveel 8C’s daadwerkelijk zijn omgebouwd tot Novitec Compressore. Gelukkig heeft Novitec zich voornamelijk bemoeit met de techniek. Op een verlaging, grotere wielen en sportuitlaat na is de 8C standaard. Zoals het hoort.

Chevrolet Corvette Z06 Convertible (C7)

2014

Het zou nog best lang duren voordat je bij de Chevrolet Corvette een tweezits roadster met V8 en supercharger kon krijgen. De eerste Corvette met mechanische compressor (de Callaways uit de jaren ’90 niet meegerekend) was de ZR1 van de C6-generatie, en die kon je alleen als coupé krijgen. Met de C7 werd het echter allemaal meer dan goed gemaakt.

In dit geval kreeg de V8 een compressor omdat GM anders de motor niet aan de emissie-eisen kon laten voldoen. Het bijproduct was extreem veel vermogen (650 pk) en bizar veel koppel (880 Nm). Gewoon, met fabrieksgarantie! Ondanks dat deze Chevrolet een low-tech motor heeft (één centrale nokkenas!), is het geen low-tech auto met magnetische dempers, elektronisch sper en Brembo-remmen.

Jaguar F-Type R (X152)

2015 – 2017

Uiteraard moet er een Jaguar F-Type in het overzicht staan. De F-Type R is meteen de beste. Deze heeft de dikke AJ-133 V8 Jaguar-motor, een 5.0 V8 met supercharger. Het leuke is dat de F-type een relatief kleine auto is. Sowieso is dit de auto die je met V8 moet hebben, de V6 is namelijk een V8 met slechts drie cilinders per bank en dus net zo groot en zwaar als een v8 (lees alles hier daarover).

De F-Type heeft nog zo’n lekker rauw randje die bijna old-school aanvoelt, ondanks dat het nog een vrij moderne auto is. Sterker nog, het is de enige tweezits roadster met V8 en supercharger die je op dit moment in Nederland nieuw kunt bestellen!

Meer lezen? Dit zijn elf 55 AMG toppers van 55 jaar AMG!