TWR Supercat met supercharged-V12 is officieel!

De oude Jaaaag krijgt flinke V12-spierkracht.

Jaguar zit midden in een gedaanteverandering. Het merk besloot te stoppen met de huidige modellen en een nieuw logo te nemen. Intussen zijn de racefanaten van TWR (Tom Walkinshaw Racing) aan de slag gegaan met een oude Jag. Een tijdje terug mochten we de tekeningen al bewonderen, maar nu is ie hier in het echt: de TWR Supercat!

Wat bijzonder tof ding, niet waar? Wie goed kijkt, herkent de basis voor dit project: de Jaguar XJS. De bouwers hebben wat delen van de oude auto gebruikt voor de Supercat, maar het overgrote deel is nieuw. Zo is de nieuwe koets volledig gemaakt van koolstofvezel. Mede daardoor weegt de TWR Supercat 170 kilo minder dan de gewone XJS.

Vermogen van de TWR Supercat

De Supercat zou geen goede hommage aan de XJS als hij geen V12 had. Om toch wat meer power uit de twaalfcilinder te halen, is de 5.3 liter opgeboord naar 5.6 liter. Alsof dat niet genoeg was, voegde TWR een supercharger toe. Zo te zien, paste het allemaal maar net onder de motorkap.

De vernieuwde, grotere krachtbron zou zorgen voor een vermogen van 608 pk. Dat blijkt bij de presentatie van het productiemodel 669 pk te zijn. Het koppel is trouwens 730 Nm. TWR communiceert geen top- of sprintsnelheid, maar doet dat er bij dit soort auto’s toe? Dachten wij ook.

Old school

Naast de dikke V12 die voorin ligt zijn er nog een aantal eigenschappen die bijdragen aan het old school karakter van de Supercat. Zo mag je zelf schakelen via een zestraps handbak. Via die handbak gaat het vermogen alleen naar de achterwielen. Je kunt een optie aanvinken voor traction control, maar wees een kerel en laat dat achterwege. Helaas zijn tellers wel digitaal.

Tom Walkinshaw Racing is van plan om 88 stuks van de Supercat te bouwen. Het prijskaartje begint bij 225.000 Britse pond, maar dat zal er niet een kosten. De Supercat is naar hartenlust aan te passen, maar uiteraard wel tegen een meerprijs. Hoe dan ook, de vanafprijs is omgerekend ongeveer 270.000 euro. Daar komen nog lokale belastingen bij, dus in Nederland zul je snel richting of zelfs over het half miljoen gaan.

Na het bouwen en verkopen van de 88 Supercats houdt het werk voor TWR niet op. De formatie belooft dat er nog meer modellen komen. Welke Jaguar zou jij graag vernieuwd zien worden door dit bedrijfje? Misschien een eerbetoon aan de XJ-220? Of een andere parel uit het verleden van TWR?