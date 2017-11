Welke F1-coureur won dit jaar de meeste posities?

Maak je borst maar nat voor een interessant lijstje.

Op de testdagen in Abu Dhabi na, is het Formule 1 seizoen toch ver aan zijn einde. Nadat we gisteren al bespraken wie er de laatste paar races nu precies het beste had gescoord, is het vandaag tijd om ons verder te verdiepen in de statistieken. De freaks van GP Hub hielden de score bij en de resultaten zijn een stuk verrassender dan je zou verwachten.

Voordat we dat gaan doen, nemen we eerste een stapje terug om een ander stukje informatie te bespreken; namelijk de coureurs die in de openingsronde de meeste concurrenten wisten te verschalken. Het zal misschien niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel komen, maar toch is het zo: de overagressieve Kevin “Suck My Balls” Magnussen staat hier daadwerkelijk bovenaan. De Deen wist gedurende het seizoen maar liefst 39 coureurs in te halen. Achter hem volgen de twee nieuwkomers Lance Stroll (36 posities) en Esteban Ocon (27 posities) op een nette afstand.

Goed, laten we het eens hebben over dat plaatje van Lance Stroll. Je dacht zeker dat het een grapje was, of niet? Ach welnee! Van alle coureurs die in 2017 op de grid hebben gestaan, heeft de jonge Canadees verreweg de meeste posities gewonnen. K-Mag deed het namelijk iets minder goed in de loop van de race, waardoor hij afzakte naar ‘slechts’ 26 gewonnen posities, terwijl Young Lance er gewoon nog even twee bijpakt en op 38 uitkomt. Ocon zakt eveneens een stukje en maakt plaats voor Pascal Wehrlein en Jolyon Palmer, die respectievelijk P3 en P4 op de lijst grijpen.

Interessant stel zo daar bovenaan, vind je niet? Wacht maar, het kan nog erger. Op P6 zien we namelijk niemand minder dan de huidige wereldkampioen en belastingontduiker, die met 18 gewonnen posities op gelijke hoogte staat als onze vrolijke zuiderbuur Vandoorne. Andere opvallende namen in het lijstje zijn bijvoorbeeld Pierre Gasly, die in een handjevol wedstrijden 16 plaatsen won, en Jenson Button, die ondanks een uitvalbeurt in één enkele race twee posities buitmaakte.

Als je langzamerhand jeuk begint te krijgen dat Max nog niet is genoemd, heb ik slecht nieuws voor je: de Nederlander staat keihard onderaan. Vrees niet, dit is allebehalve door zijn eigen toedoen. We weten immers ruimschoots hoe fantastisch de band tussen Max en Renault was, dus dat hij met zijn ongelooflijke aantal uitvalbeurten de hekkensluiter van dit lijstje is, kunnen we door de vingers zien.

Het zal je dan ook niet verbazen dat deze lijst het veld sowieso op een aparte wijze presenteert. Dat is ergens natuurlijk niet zo gek, want wie vaak vooraan start krijgt bij een uitvalbeurt ineens heel wat posities om zijn oren. Omgedraaid geldt hetzelfde; wie het kwalificeren nog maar amper onder de knie heeft, zal tijdens de race misschien juist veel posities winnen. Neem bijvoorbeeld de twee koplopers, Stroll en Magnussen. Beiden hebben gedurende het seizoen aangegeven harder te moeten werken op de zaterdag. Mocht ze dit lukken, dan zou het volgend jaar zomaar eens een compleet ander lijstje kunnen zijn.

De volledige lijst check je hieronder.

Foto credit: Williams F1 op Facebook.