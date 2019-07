Betaal 55.000 euro voor een oude Audi 100 met 200.000 km

Het moet niet gekker worden.

Tegenwoordig gaan ze als zoete broodje over de toonbank: snelle Audi’s. Denk aan auto’s als de RS6 of S8. Sterker nog, deze auto’s verkopen dermate goed dat Audi succesvol een modellijn daarboven kan voeren.

Dat zijn dan auto’s als de RS6 Compeition en S8 Plus. Snelle auto’s met een beetje meer Schnell. Bijzonder gaaf natuurlijk, maar niet meer superzeldzaam. Dat was vroeger wel anders. Dat kun je zien aan de Audi ‘100’ op de foto’s. Het is namelijk een zogenaamde ‘S6 Plus’ uit 1996. Deze Audi is het eerste project van Audi quattro GmbH (tegenwoordig Audi Sport).

De S6 Plus was gebaseerd op de Audi S6, wat op zijn beurt weer een doorontwikkeling was van de Audi 100 S4 V8. Het is de ultieme versie van de ‘C4’-modellijn. De S6 Plus is dus eigenlijk de eerste ‘RS6′. De motor was een behoorlijk aangepakte 4.172 cc metende achtcilinder met 32 kleppen. In dit geval goed voor 326 pk en 400 Nm. De S6 Plus was voorzien van een handgeschakelde zesbak en uiteraard quattro-vierwielaandrijving. Qua prestaties kon de S6 Plus zich meten met auto’s als de BMW M5 (E34) en Mercedes-Benz E50 AMG (W210).

De Audi S6 Plus was zeer zeldzaam. Er zijn er slechts 962 van gebouwd. Als dat niet zeldzaam genoeg is, het leeuwendeel daarvan waren stationwagons. De sedan rolde slechts 97 (!) keer van de band in Neckarsulm. Daarmee is de S6 Sedan een van de meest zeldzame snelle Audi’s. Dus wat kost een beetje gebruikt exemplaar?

Welnu: veel, heel erg veel. Het exemplaar wat wij vonden staat in Spanje en is een van de 9 origineel geleverde S6 Plus sedans geweest aldaar. In 23 jaar tijd is er al 200.000 km mee gereden, maar de auto is in dermate goede conditie dat de eigenaar er graag 55.000 euro voor wil hebben. Ook zin om 55 mille kwijt te raken aan een gebruikte auto? De advertentie check je hier.

