Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2018

Het is tijd voor de laatste kwalificatiesessie van het jaar. Zit je klaar?

Ondanks het feit dat er weinig spanning meer bestaat voor het kampioenschap, kan dit wel degelijk een interessant raceweekend worden. Op dit punt in het seizoen lijken de drie topteams namelijk redelijk gelijk op te gaan. Waren het aan het begin van het jaar enkel Ferrari en Mercedes die om de winst konden strijden, inmiddels heeft Red Bull zich netjes aangesloten om de twee kemphanen het vuur aan de schenen te leggen.

In de slotfase van het Formule 1-seizoen van 2018 is het met name Max Verstappen geweest die de juiste indruk heeft weten te maken. In tegenstelling tot zijn naar het fabrieksteam van Renault vertrekkende teamgenoot, Daniel Ricciardo, heeft de Nederlander amper problemen met zijn auto gekend. Sterker: Verstappen wist in Mexico te winnen en ook bijna in Brazilië, ware het niet voor zijn botsing met Esteban Ocon. De druk zit er goed op voor Verstappen, want dit is zijn laatste kans om de jongste polesitter in de geschiedenis van de sport te worden. Kan hij vandaag het record naar zich toetrekken, of gaat iemand anders er met de pole vandoor?

Q1

Aan het begin van de eerste sessie wordt nogmaals duidelijk dat McLaren zijn zaken niet op orde heeft. Naarmate het seizoen vorderde is het team uit Woking alsmaar verder afgezakt. Het team is dusdanig kansloos dat het Alonso heeft doen besluiten zijn biezen te pakken en over te stappen naar andere raceklassen. Alonso sluit met ruim een halve seconde aan achter toekomstig Ferrari-coureur Charles Leclerc, wiens tijd daarna weer wordt overtroffen door het Toro Rosso-duo, Pierre Gasly en Brendon Hartley.

Wanneer de grote jongens naar buiten komen wordt de tijdenlijst aan gort gereden. Vettel en Raikkonen zijn ruim anderhalve seconde sneller dan Gasly. Vlak daarvoor moest de Fransman zijn landgenoot Ocon voor zich dulden. Daarna voegt Leclerc zich bij zijn toekomstige werkgever, als hij zijn tijd verbetert en op één seconde van de Ferrari-rijders komt. Als de auto’s van Red Bull en Mercedes hun rondjes hebben gereden, lijkt Ferrari vooralsnog de overhand te hebben. Vettel is twee tienden los van zijn teamgenoot. Achter Raikkonen vinden we Hamilton, Ricciardo, Verstappen en de nog winloze Bottas. Renault en Haas lijken om de restjes te gaan strijden.

Aan het einde van de eerste sessie dalen de tijden aanzienlijk in de Formule 1.5. Leclerc rijdt twee paarse (snelste) sectoren en klimt naar P7, Ocon klimt zelfs naar P4. In zijn laatste kwalificatiesessie in de Formule 1 weet Alonso nét naar Q2 door te gaan. Vandoorne, daarentegen, blijft weer steken en sluit zijn seizoen af zonder ook maar een keer sneller te zijn geweest dan de Spanjaard. Pijnlijk. Pierre Gasly krijgt nog een flinke trap van Vrouwe Fortuna in de laatste bocht. Net voordat hij zijn tijd kan verbeteren klapt zijn motor.

De afvallers: Hartley, Gasly, Vandoorne, Sirotkin, Stroll

Q2

In de tweede sessie zit de vork weer anders in de steel. Ditmaal is het Mercedes die veruit de beste is en Ferrari en Red Bull achter zich laat. Met name vijfvoudig kampioen Lewis Hamilton heeft de snelheid te pakken. Hij duikt de 1:35’ers in en zet een nieuw ronderecord. Teamgenoot Bottas is snel, maar zeker niet snel genoeg. Hij geeft zeven tienden toe op de Brit. Raikkonen en Vettel zitten weer ontzettend dichtbij elkaar in de buurt en vestigen zich op P3 en P4.

Verstappen moet een tandje bijzetten. Terwijl zijn teamgenoot net sneller is dan de coureurs van het middenveld, bezet de Nederlander P10 op anderhalve seconde. Max weet zelf gelukkig ook dat het rondje zeker niet zijn beste was. Tegenover zijn race engineer horen we hem zeggen: “yeah, that was shit.“

Op dit moment kunnen we de uiteindelijke top tien wel gokken. Tenzij er iets gebeurt komen Ferrari, Red Bull, Mercedes en Renault in Q3 terecht, evenals Charles Leclerc en Romain Grosjean. Force India lijkt iets aan snelheid tekort te komen en ook Ericsson, Magnussen en Alonso rijden niet overtuigend genoeg om ons te kunnen overtuigen. Bij het vallen van de vlag blijken we echter geen gelijk te hebben. Er volgen vele verbeteringen, maar niemand van de achterblijvers weet daadwerkelijk te posities te vergaren. Totdat Ocon over de streep komt. Hij schiet naar P8 en duwt Sainz buiten de top tien. De man die volgend jaar geen stoeltje heeft laat zijn teamgenoot ver achter zich. Verstappen laat lang op zich wachten. De Nederlander snelt op de valreep gelukkig naar P2, dus hij houdt hoop op pole. Wel moet hij de zogenaamde “sausage kerb” goed in de gaten houden, want deze drempel voor de laatste bocht zet heel het weekend al coureurs op het verkeerde been.

De afvallers: Sainz, Ericsson, Magnussen, Perez, Alonso

Q3

Mercedes jaagt op zijn vijfde front-row lockout op rij in Abu Dhabi, maar of het team ook daadwerkelijk sneller kan zijn dan Red Bull en Ferrari, is vooralsnog onduidelijk. De Duitsers zijn na twee minuten hoopvol, want Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bezetten op dit moment P1 en P2. Red Bull komt er net niet aan. Ricciardo is nu sneller dan Verstappen, maar beide coureurs falen de tijden van Mercedes te overtreffen. Vettel lukt het wel. Sebastian rijdt 0.057 seconden langzamer dan zijn rivaal. Echter, het is anyone’s game, daar de volledige top zes binnen drie tienden van elkaar staat.

Voor wat betreft the best of the rest lijkt Grosjean er mee vandoor te wandelen. De Fransman is vier tienden los van zijn dichtste tegenstander, Nico Hulkenberg. Leclerc en Ocon volgen op P9 en P10.

Lewis Hamilton begint vreselijk sterk aan zijn tweede run. De Brit is een halve seconde sneller dan zijn eerste tijd en rijdt wederom een nieuw ronderecord met 1:34,794. Bottas verbetert zich netjes naar een tweede tijd, waardoor Mercedes toch die één-twee te pakken heeft. De Red Bull-coureurs lukt het niet te stijgen en ook Raikkonen komt er niet aan, dus alle hoop wordt gevestigd op Vettel. De Duitser probeert het met man en macht, maar het mag niet baten. P3. Bij de achterblijvers verliest Hulkenberg posities t.o.v. Leclerc en Ocon. Hopelijk is het morgen minder eentonig.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Raikkonen

5. Ricciardo

6. Verstappen

7. Grosjean

8. Leclerc

9. Ocon

10. Hulkenberg

11. Sainz

12. Ericsson

13. Magnussen

14. Perez

15. Alonso

16. Hartley

17. Gasly

18. Vandoorne

19. Sirotkin

20. Stroll

De race begint morgen om 14:10