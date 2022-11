Vader Perez: Verstappen voelt hete adem van Checo in zijn nek

Deze even pixelige als olige vader van Sergio Perez, meent dat Max Verstappen de hete adem van zijn zoon in de nek voelt hijgen.

Bij sport leeft bijna iedereen mee met de mensen in de arena. Dat geldt nog eens extra voor familieleden die een bloedverwant midden in de hete actie hebben. Nadat Max Verstappen zich vorig weekend van zijn meedogeloze kant liet zien, is er weer heel wat losgekomen bij het F1 volgend publiek. Niemand had dit eigenlijk zien aankomen. Sterker nog, de onderlinge relatie tussen Max en Checo leek juist zo goed te zijn.

Sluimeren

Kennelijk sluimerde er onder de oppervlakte iets waarvan de meesten niet wisten. Onhandig genoeg voor Red Bull, bleek het allemaal te maken te hebben met een al dan niet bewuste crash van Perez in Monaco. Sergio zou toegegeven hebben aan enkele Red Bull bonzen, dat hij bij Portier zijn auto bewust tegen de vangrail heeft gezet. Enkele filmpjes op Youtube lijken ook te bevestigen dat Perez op een ‘bijzondere’ manier op het gas gaat bij het insturen van de bocht.

Bewuste bots

Het zou een opvallende move zijn, omdat Perez op dat moment niet de provisional pole in handen had. In dat geval was het nog enigszins ‘begrijpelijk’ geweest, hoewel nog steeds niet bepaald chique natuurlijk. De Ferrari’s stonden echter één en twee op het onheilsmoment. Feitelijk belemmerde Perez met zijn actie het zodoende alleen Max Verstappen om de plek van hem af te pakken.

Vakkundig

Toch was het achteraf gezien een handige move van de Mexicaan. Doordat hij de ‘leidende Red Bull’ was in de race kreeg hij de beste strategie en kon hij de race winnen. Ook al omdat Ferrari de zaak vakkundig in het putje gooide. We zouden het nu haast vergeten, maar op dat moment was daarmee het gat met Verstappen in het kampioenschap maar vijftien punten. Sommigen dichtten SP11 zelfs een kans(je) toe het gevecht aan te gaan voor het kampioenschap. Zeker daar Max de RB18 nog niet zo onder de knie had als in de tweede seizoenshelft .

Schuinsmarcheerder

Enfin, we weten nu dat Max dat kennelijk geen heel toffe actie vond en het zelfs noodzakelijk achtte een voor hem totaal betekenisloze zesde plek te scoren in Brazilië, om zijn vrind Checo keihard terug te pakken. Iedereen vond daar wat van en daarna vond iedereen wat van wat iedereen daar weer van vond. Moeder Verstappen bijvoorbeeld noemde Sergio een schuinsmarcheerder.

Na moeder Verstappen nu vader Perez

Vader Perez heeft inmiddels ook gereageerd. Hij zegt dat Verstappens actie laat zien dat hij onder druk gezet wordt door zijn zoon:

Max voelt de hete adem van Checo door zijn helm heen. Hij heeft nog niet eerder zo’n teamgenoot gehad, want die waren allemaal een stuk minder. Antonio Perez Garibay, vader van Sergio

Perez senior heeft wellicht enigszins een gekleurde bril op. Het is nou immers niet zo dat Sergio nu écht een bedreiging is geweest voor Max dit jaar. De trotse vader stelt echter dat Perez een kwaliteit heeft die Verstappen niet heeft, namelijk ‘de echt moeilijke races winnen’. Je zou ook kunnen zeggen dat Perez gewoon wat moeilijker races wint, maar oké.

Publiek kiest voor Checo

Wat pa Perez deugt doet, is dat het publiek in ieder geval de kant van Checo lijkt te kiezen. We hoorden dat net ook weer bij het praatje na de kwalificatie. Bij Max was er gejuich, maar ook gejouw. Bij Perez ontsteeg er een daverend ‘Checo, Checo’ van de tribunes. Onze held heeft zichzelf qua populariteit geen dienst bewezen met zijn actie, zoveel is duidelijk.

Zalvende woorden en een cadeautje terug, of barrels?

Resteert nu nog de vraag hoe nu verder. Vanuit kamp Red Bull klinken de juiste woorden en verzoening. Verstappen heeft gezinspeeld op het terug betalen van Perez voor zijn hulp in de race in Abu Dhabi vorig jaar. Perez zegt dat hij sommige dingen niet had moeten zeggen na de vorige race. Toen Verstappen in Q3 echter niet zoals gepland voor Perez de baan op ging (om een tow te geven) maar daarna, vroeg Perez echter toch meteen op de radio hoe dat nu zat.

Het resultaat van de kwalificatie was voor Red Bull uiteindelijk ideaal met Verstappen op P1 en Perez op P2. In principe heeft het team alles wat het wil als het morgen zo eindigt, want dan is dat ook de eindstand in het kampioenschap. Maar gaat Max ook voor een Schumacheresque wiedergutmachung en gunt hij Perez de zege? Of gaat MV1 altijd compromisloos voor goud, ook als hem dat wellicht de sfeer in het team en fans kost? Of gaan we voor de echte escalatie en tikken de twee elkaar eraf, Red Bull en twee RB18’s in barrels achterlatend? We gaan het zien…in de race van morgen.