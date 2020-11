Dit is de goedkoopste Audi A6 C7 Avant van Marktplaats - Autoblog.nl

Op Marktplaats stap je voor een paar grijpstuivers al in de vorige generatie Audi A6 Avant.

Toen de vorige generatie Audi A6 (C7) op de markt kwam, was ik niet bepaald onder de indruk. De C6 was gevoelsmatig een wat dikkere bak, die bovendien ook een beter alternatief was voor de concurrentie. De C7 was vooral weer wat saaier vormgegeven. Op de hoekige koplampen na zit er weinig sjeu aan het ontwerp. Daarbij had de C7 uit Ingolstadt ook nog een ander probleem, namelijk de epische BMW F11 uit het naburige München. Tsja, als je dan toch kon kiezen…

Nu de jaren echter verstreken zijn en inmiddels de C8 leverbaar is, blijkt dat saai design ook zo zijn voordelen heeft. De C7 oogt eigenlijk niet meer verouderd dan ‘ie altijd al deed. En in de juiste samenstelling, bijvoorbeeld donkerbruin met twee eindpijpjes aan één kant, is het best een chique verschijning. Het interieur is ook nog Audiesque premium en nog niet verpest met touchscreens zoals de nieuwste generatie. Alleen de bekleding van de deuren vond ik ook toen al een beetje ‘kaal’.

Je zou niet per se zeggen dat het model alweer tien jaar oud is, maar dat is wel zo. Daarom wordt ‘ie ook steeds bereikbaarder voor Jan Modaal. In Nederland is deze Jan als hij een gezin heeft sowieso aangewezen op een okkazie als hij de kids soms wil meenemen, dus hebben we maar eens gekeken wat zo’n kloeke Avant nog doet op Marktplaats.

Wat blijkt? Als je de onderkant van de A6 Avant markt opzoekt, kan je voor minder dan vijf cijfers al toeslaan. Je hebt dan wel een dieseltje, wat tegenwoordig niet zo handig is. Je hebt ook een bak kilometers op de klok, wat sowieso al nooit handig was. Maar toch, het is toch veel auto voor tien mille.

Voor om precies te zijn 9.950 Euro, staat een heuse Audi A6 2.0 TDI Avant Pro Line voor je klaar in Lelystad, inclusief 17″ pornojetsers en automaat. Dure goodies zoals adaptieve cruise control zitten er ook op. De tellerstand is echter wel reeds opgeklommen naar een gezonde 254.743 kilometer. Begin jij nog aan deze blepper? Of zou je een benzinemodel opzoeken? Of ga je misschien toch maar voor de F11? Laat het weten…In de comments!