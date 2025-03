Uitspraak Olav Mol wordt oud als glas melk in de zon

Olav Mol is wel een echte F1 kenner, maar hij kan er ook wel eens naast zitten.

De eerste beschietingen zijn afgevuurd in het F1 seizoen van 2025. En het ziet er naar uit dat we een spannende strijd om de titel gaan krijgen tussen Norris en Piastri. De twee coureurs van McLaren kunnen wellicht de oude tijden van Senna en Prost doen herleven. Onze held Max Verstappen kwam nog het dichtst in de buurt van het tweetal, maar toch op forse afstand van team papaya.

Het is nog even de vraag of Melbourne indicatief is voor wat er in de rest van het jaar gebeurt. Misschien kunnen teams als Mercedes en Ferrari zich nog verbeteren of gaan ze beter op andere circuits. Na één sessie is echter al wel helder dat Red Bull Racing andermaal zal moeten vechten met één arm achter de rug. Liam Lawson was namelijk nooit snel en maakte in een laatste poging daar wat aan te doen een boel fouten.

Wat was die Perez toch goed, dacht ik direct. En dat deed denken aan een uitspraak van Ollie Mol. De commentator-held sprak twee weken geleden namelijk nog profetische woorden uit: Liam Lawson heeft geen druk want slechter dan Sergio Perez kan je het niet doen. Enfin…

Het is nog vroeg, maar geheel volgens verwachting ontpopt Lawson zich dus nu al als de nieuwe Gasly, Albon en Perez. Het goede nieuws voor Red Bull is dat Yuki Tsunoda in het B-team naar een knappe P5 reed. Maar wij durven eigenlijk wel te voorspellen dat ook de Japanner zou verzuipen naast MV1. Zoals de zaken nu lopen en Red Bull kennende, gaan we dat waarschijnlijk later dit seizoen ondervinden…Checo zal vermoedelijk momenteel ergens wrang doch gevindiceerd lachend een Tequilla wegtikken…