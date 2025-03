BREEK: Hamilton wereldkampioen F1 2025

We hebben de F1 test in Bahrein bekeken en geven we je vast de uitslagen voor het aankomende seizoen. Zo hoef je niet meer te kijken en heb jij weer wat extra tijd over in de weekenden dit jaar.

Het F1 seizoen begint alweer bijna. Over twee weken is het zover en gaan de coureurs los in Melbourne, dat weer eens fungeert als de seizoensopener. Lekker nostalgisch dus. Bahrein, de afgelopen jaren vaak toneel van de eerste race van het jaar, fungeerde nog wel als de locatie voor de eerste test van het jaar. Het was echter onkarakteristiek koud in de zandbak, dus het is een beetje de vraag hoe representatief de tijden zijn. Eigenlijk is er geen pijl op te trekken. Desalniettemin trekken wij natuurlijk gewoon harde conclusies. You’re welcome.

De Titels

Hier kunnen we kort over zijn; Ferrari pakt ‘m. Het was natuurlijk even afwachten of Hamilton überhaupt in de buurt kon komen van Leclerc. Berichtten vanaf Fiorano liepen uiteen. Sommigen spraken ervan dat LH44 vier tienden sneller zou zijn dan LEC. Maar dat sensationele bericht werd gedempt door een later bericht dat hij juist acht tienden langzamer was. In Bahrein werd er gewoon geklokt door de officials, dus hebben we voor het eerst echte data. En daaruit blijkt dat het dicht bij elkaar zit.

In de hele week reed LH44 de tweede tijd en CL16 de derde tijd. Alleen voormalig Ferrari-man Carlos Sainz was nipt sneller in de -jawel- Williams. Lewis lijkt dus on the pace in rood. Hoewel realistisch gezien McLaren volgens kenners de beste auto heeft, denk ik dat Ferrari het meest te winnen heeft bij een titel dit jaar. Het momentum van Hamilton en de wilskracht van het team gaan betekenen dat Ferrari in tegenstelling tot veel andere teams zich niet snel gaan focussen op 2026. Hamilton haal je op zijn veertigste niet binnen om over vijf jaar te winnen, maar om nu te winnen. Hij en Ferrari winnen dus eindelijk weer eens de titel(s).

Bulli en Max

McLaren valt terug naar P2 en Red Bull strijdt met Mercedes om P3. Bij Red Bull Racing werden er niet veel kilometers gereden (304 rondjes waar de kilometervreters er ruim 450 deden) en de snelste waren ze ook niet. Liam Lawson had zichtbaar moeite de auto in het rechte spoor te houden en ook Max had een spinnetje. Onze held zei wel dat de auto beter aanvoelt dan die van vorig jaar. Maar onze inschatting is dat de dominantie van Red Bull Racing voorbij is.

Max kan zich dus relaxt focussen op de eerste maanden van zijn dochter en misschien af en toe verrassen met een zege zoals in de jaren voor 2021. Lawson gaat verzuipen zoals zijn voorgangers. Afwachten wat er in 2026 gebeurt bij het team en wat Max daarna gaat doen.

De most improved

Afgaande op de testtijden van vorig jaar, hebben Williams en Alpine de meeste winst geboekt. Sainz en Albon waren voortdurend aan het scherpe eind van de tijdenlijst te vinden. Albon deed dat op de laatste dag wel op een iets zachtere band, maar soit. De blauwe bolides zien er heel goed uit, niet alleen qua livery maar ook qua snelheid.

Alpine, dat andere deels blauwe team, gaat ook een stukje beter, zo lijkt het. Maar goed, vorig jaar leek dan ook nergens op voor team Frankrijk natuurlijk. Met Flava Flav op de achtergrond is er wellicht iets van een stijgende lijn ingezet. Hoewel we Alpine nog steeds achter Williams verwachten, op P6 bij de constructeurs. De Racing Bulls maakten heel veel kilometers, maar waren nooit bijzonder snel. Zij zullen net als praktisch ieder jaar de competitie aangaan met het middenveld, maar finishen op P8. Nipt achter Aston Martin dat alles op 2026 inzet en tegenvalt, maar waarvoor Alonso nog een paar keer punten sprokkelt.

De kneusjes

Haas F1 maakte ook veel kilometers, maar ging nooit voor een snelle ronde. Althans dat hopen we voor het team, want anders…zijn ze niet snel. Ondanks de Toyota-ondersteuning, nieuwe kleurstelling en nieuwe coureur Esteban Ocon, is er nog geen reden te denken dat het team fors vooruit is gegaan. Twee keer woei bovendien pardoes het bodywork van de nieuwe ‘Dallara’ af. Eventjes fixen dus.

Het slechtste team lijkt echter Sauber te zijn. De auto stuitert alle kanten op en is niet snel. Het is het enige team dat ten opzichte van vorig jaar een minder goede tijd reed. Gezichten in de garage stonden regelmatig op onweer. Hulkenberg kijkt op zijn 37ste tegen een verloren jaar aan.

Ook voor rookie Bortoleto is het natuurlijk niet ideaal te debuteren in een perenkist. Tenzij hij op miraculeuze wijze de Hulk weet te verslaan, zal er weinig kans zijn om te excelleren. Hopen dus voor hem dat het goed genoeg is om aan te blijven voor Audi in 2026. Als dat tenminste nog doorgaat allemaal. Stiekem hebben we daar een beetje een hard hoofd in. Je hoorde het hier voor het eerst.

De Rookies

Naast Bortoleto en Fernando Alonso zijn er nog een stel andere rookies die debuteren dit jaar. Aan de stoelpoten van de voor Alpine rijdende Doohan wordt al gezaagd voor het seizoen begonnen is. In Bahrein leek hij redelijk goed te gaan, maar we zien gebeuren dat de zoon van motormuis Jack een korte carrière tegemoet gaat. Franco Colapinto zal na de zomer (of eerder) het stokje overnemen.

Oliver Bearman heeft al drie races gereden (1 voor Ferrari en 2 voor Haas F1) en daarin een paar puntjes gesprokkeld. Ollie leek vorig jaar in de F1 een stuk beter te gaan dan in de F2. De optredens voor Haas F1 vorig jaar waren goed, maar persoonlijk ben ik nog niet helemaal overtuigd. Maar hij zal het jaar wel afmaken. Ocon is een mooie graadmeter voor de jonge Brit.

Andrea Kimi Antonelli heeft de beste kansen op de glorieuze carrière. In de Mercedes kan hij wellicht een podium scoren en is zelfs een zege niet uitgesloten. Vorig jaar was Antonelli bij Prema de teammaat van Bearman in de F2 en nipt beter. Ondanks dat hij zijn eerste jaar deed en Bearman zijn tweede. Maar, het was een raar F2 jaar, met een matig Prema. Kimi werd uiteindelijk zesde, Ollie twaalfde. Op basis daarvan verwacht je geen heldendaden. Maar behalve de naam heeft deze Italiaan wel de X factor. Je ziet gewoon af en toe de snelheid eraan af. Net zoals Max dat had in de F3. Natuurlijk niet gezegd dat het er ook uitkomt in de F1, maar als je een van de rookies nu meerdere titel moet toekennen is dat Andrea Kimi.

Dan is er nog Isack Hadjar, die voor de Racing Bulls uitkomt. Hier verwachten we niet heel veel van. Alles wijst erop dat Isack het volgende prototype Red Bull talentje is in de traditie van Buemi, Alguersuari, Liuzzi, Speed, Vergne enzovoorts. Een heethoofd dat heel goed maar niet briljant kan sturen. Isack mag ons natuurlijk terechtwijzen en bewijzen dat hij de nieuwe MV1 is.

De eindstanden

Zoals beloofd ook nog even de eindstanden bij de constructeurs en coureurs.

Constructeurs:

Ferrari McLaren Mercedes Red Bull Racing Williams Alpine Aston Martin Racing Bulls Haas F1 Sauber

Coureurs:

Lewis Hamilton Lando Norris Charles Leclerc George Russell Max Verstappen Oscar Piastri Kimi Antonelli Carlos Sainz Liam Lawson Pierre Gasly Alexander Albon Fernando Alonso Yuki Tsunoda Franco Colapinto Isack Hadjar Esteban Ocon Lance Stroll Oliver Bearman Mick Doohan Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto

Waarvan akte.