Maak je Volkswagen Up nog gevaarlijker voor 790 euro*

*Duitse euro's welteverstaan.

Een van de succesnummers van Volkswagen van de afgelopen paar jaar is natuurlijk de Up. De eerste kleine Volkswagen, de Lupo, was voor VW net zo duur om te bouwen als een Polo. Ondanks redelijke verkopen was het niet het succes dat Volkswagen had gehoopt. Daarna kwam de Volkswagen Fox, wat geen groot succes was. Deze auto werd door Volkswagen in Brazilië gebouwd en was niet echt afgestemd op de Europese klant. Met de Volkswagen Up hebben de Duitsers sportief terug geslagen. Ook in Nederland is het model populair: er rijden er meer dan 75.000 van rond!

Mocht je zelf een Up hebben en telkens moeite hebben om jouw Up terug te vinden bij de Albert Heijn, heeft Volkswagen een oplossing. Je kan vanaf nu kiezen voor het ‘R-Line’ exterieurpakket. Daarmee ziet de Up er een stuk gevaarlijker uit. Dit pakket omvat een sportievere voorbumper met chromen lijstjes voor de mistlampen, instaplijsten in carrosseriekleur, 16″ lichtmetalen velgen “Triangle”, zwart dak en eveneens zwarte spiegels plus getinte achterste zijruiten en achterruit. Om mensen ervan te overtuigen dat jou Up superieur is aan de Up van een ander, is de auto voorzien van “R-Line” badges op de zijschermen.

Tevens is de Up met R-Line pakket te bestellen met 17″ lichtmetalen velgen in “Polygon”-design. Dat zijn de wielen die je op deze foto’s kunt zien. De Up R-Line is mechanisch verder identiek aan de reguliere Up en loopt geen streep harder. Daarvoor zul je echt moeten kijken naar een Up GTI. Het is niet echt een heel omvangrijk pakket, maar zoals gezegd valt de prijs ook reuze mee: in Duitsland kost zo’n R-Line pakket 795 euro. Wat het gaat kosten in Nederland is nog niet bekend.