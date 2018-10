Uniek: Nederlander werkt aan Rolls-Royce Shooting Brake

Autoblog duikt diep in het mysterie van deze land-walvis...

In deze moderne wereld van het wereldwijde web, is het moeilijk om nog nieuws te vergaren op een ‘analoge’ manier. De kans dat je zelf iets voor het eerst ziet met je eigen pupillen, voordat iemand anders datzelfde al gezien heeft en er talloze foto’s van op internet heeft geslingerd, is immers behoorlijk klein geworden. Desondanks plaatste AB-lezer @lucasl onlangs deze foto’s op Autojunk. Op de beelden zien we een onbekende ingepakte Rolls, waarvan we verder nog nergens iets terug konden vinden op het internet.

Op de foto’s zien we een bizarre moloch die, als je goed kijkt, gebaseerd lijkt te zijn op de Wraith. Dit maken we op uit onder andere de grille en de plaatsing van de handgreep op de deur. Aan de achterzijde loopt de auto echter niet stijl af zoals we van de joekelige coupé gewend zijn, maar zien we een soort shooting brake-achtige opbouw.

De auto werd gespot bij de Nürburgring en de psychedelische camouflage lijkt sterk op hetgeen we kennen van andere ingepakte auto’s. BMW was ooit pionier op dit vlak en aangezien Rolls-Royce ‘bij BMW hoort’, leek het wat dat betreft dus allemaal legit te zijn. Geijkte testlocatie? Check. Geijkte camo? Check. Aanvankelijk dachten we dan ook dat we van doen hadden met een officieel nieuw coachbuilding projectje van Rolls-Rizzy, in de trant van de Sweptail. Per slot van rekening is ons beloofd dat we nog meer van dat soort one-offs kunnen verwachten van het Britse traditiemerk.

Op de flank valt echter de tekst ‘TheLegendary7.London’ te lezen. Dus met de surfplank onder de schouder togen we naar het internetadres, maar daar valt slechts deze tekst te lezen:

Ja, daar schieten we dus niet veel mee op. Doch na onszelf de prangende WWDBD-vraag (what would Derk Bolt do) gesteld te hebben, gingen we noest door met de zoektocht. Via de comments zagen we al dat de auto sinds 2016 op kenteken staat (dank @galahad), dus het is definitief geen nieuw model. Via een whois-search probeerden we te achterhalen wie er achter de desbetreffende website zat. Inderdaad was er geen link naar ‘BMW AG’ of ‘Rolls-Royce Limited’, maar wat we vonden was iets anders: een Nederlands telefoonnummer met een adres in Londen. Toen begon het lampje al snel te branden. Welke Nederlander kennen we namelijk die actief is in Londen en niet vies is van shooting brakes?

Juist! Niels van Roij, bekend van de Tesla Model S Shooting Brake. En zowaar, in ons archief vonden we zelfs een berichtje over Niels’ plannen om een (hondslelijke) Rolls Shooting Brake te maken. Dat kan allemaal geen toeval zijn, zou je zeggen. Zodoende pakten we de telefoon, om Niels eens grondig aan de tand te voelen. Maar nee, geen gehoor. Na meerdere keren bellen naar het kantoor neemt niemand de telefoon op. Via de mail krijgen we een korte reactie dat men op vakantie is, maar daarna niks meer. Het voelde een beetje als het verhaal over het verlaten Spyker-kantoor. Maar goed, wellicht vernemen we binnenkort meer over dit project.