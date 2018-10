Parbleu! Franse staatskas flink gevuld door wetswijziging

De term 'roverheid' zal snel een Franse vertaling krijgen.

Kleine vakantie-anekdote: ondergetekende ging afgelopen vakantie, net zoals velen, per auto naar Zuid-Frankrijk. Duizenden kilometers over de Autoroute later was het de beurt aan zo’n 75 kilometer provinciale wegen. De navigatie van de auto gaf aan dat er 90 gereden mocht worden, maar de borden zeggen veelal 80 kilometer per uur. Vreemd, want op de Fransen zelf was ook geen peil te trekken. Zoals bekend rijden die wat ‘nonchalanter’ dan wij, dus die drukken je gewoon weg als je geen 90 rijdt.

Wat blijkt: sinds 1 juli dit jaar is 80 kilometer per uur de nieuwe maximumsnelheid. Verder lag de deurmat bij thuiskomst niet vol met spamme, maar dat blijkt in Frankrijk zelf anders te zijn. Je zou zeggen dat als bij ons op grote media het nieuws zich verspreid, het in Frankrijk al helemaal duidelijk moet zijn dat er een verandering plaatsvindt. Zo wordt niet iedereen direct bekeurd als ze even moeten wennen.

De cijfers ontkennen dat echter. De Franse krant Les Echos meldt dat de premier van Frankrijk een nieuwe begroting opstuurde voor 2019, waarin een toename geschat wordt voor de inkomsten van snelheidscamera’s in Frankrijk. Deze zou in 2019 oplopen tot meer dan 1,2 miljard euro, een toename van 50% ten opzichte van 2016. Dat is voor een groot deel te wijten aan het bewust of onbewust negeren van de snelheidsverlaging. De verlaagde limiet is kennelijk niet bij iedereen doorgedrongen.

Overigens wil de premier wel duidelijk maken dat de verandering te maken heeft met de verkeersveiligheid, niet met het vullen van de staatskas. Bijna 3.500 mensen lieten het leven bij verkeersongevallen in 2017 en de overheid is er actief mee bezig om dat te verminderen. De combinatie van de lagere limiet en strengere controles zorgt ervoor dat er een hoop extra verkeersboetes zijn uitgeschreven in 2018. Op zich goed, ware het niet dat het extra geld in de spaarpot een beetje ongelukkig overkomt.