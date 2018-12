Unieke GTA-Viper blijkt minder waard dan origineel

Zeer uniek en nog eens heel betaalbaar ook. Wat wil een mens nog meer?

Het is een opmerking die we weleens tegenkomen in de comments: het lijkt wel een auto uit GTA. Bij de auto op deze foto’s is dat een terechte constatering, want het ís een auto uit GTA. Het betreft namelijk de Banshee, de intepretatie van Rockstar Games (de makers van GTA) op de Dodge Viper GTS. Zoals bij bijna alle auto’s uit GTA lijken ze op een bestaande auto, maar zijn ze net wat anders. Fabrikanten zitten er niet op te wachten dat hun auto’s gebruikt worden om misdaden mee te plegen. Wel ironisch: een van de hoofdpersonen uit GTA 5, Micheal de Santa is een bankrover en rijdt in een ‘Obey Tailgater’, wat een Audi RS6 moet voorstellen. Dat kan geen toeval zijn!

Terug naar de Bravado Banshee. De auto is door West Coast Customs gebouwd. Zowel het koetswerk als het interieur werden verbouwd, waardoor de auto rechtstreeks uit Liberty City of Los Santos lijkt te komen. Een dame in Amerika heeft de auto gewonnen en sindsdien is het treurnis troef met de gemodificeerde Viper. De dame die de auto won, zette de auto te koop om zo de studie van haar zoon te kunnen bekostigen.

De auto werd destijds verkocht voor 45.200 dollar, aanzienlijk minder dan 170.000 dollar die er eerst gevraagd werd. De auto is dit jaar in augustus verkocht via een veiling van Mecum Auctions. Toen ging de Banshee weg voor 30.800 dollar. Maar volgens de huidige eigenaar is er een einde gekomen aan de neergaande spiraal en stijgen de prijzen voor Banshees weer! De auto staat nu te koop namelijk voor 62.991 dollar. Dus volgend jaar kun je er het dubbele voor vangen. Of niet, natuurlijk. Het is in elk geval wel een van de meest originele auto’s in je garage. En dat voor de prijs die je ook kwijt bent voor een nieuwe velgenset voor je Veyron. Kopen? De advertentie check je HIER.