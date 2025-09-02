Unieke Porsche op Marktplaats is een Nederlands kunstwerkje

En nog voor een leuk prijsje ook!

Na DAF is er in Nederland geen autofabrikant meer opgestaan die zich lange tijd staande weet te houden in de branche. Met wat geluk had het Lightyear kunnen zijn. Helaas weten we inmiddels beter. Een ander project wat we een langer bestaan hadden gegund, is Heynsdyk.

In 2010 begon Ronald Heijnsdijk met het verbeteren van de Porsche 944. Zowel technisch als cosmetisch pimpte Heijnsdijk de poor man’s 911. Twee jaar na het inschrijven van zijn bedrijf bij het KvK was het feest alweer voorbij. Jammer, al zijn de paar stuks van de 2500 SF daardoor wel erg zeldzaam.

Unieke 944

Zo zeldzaam zelfs dat er aangepaste 944’jes zijn waarvan er maar eentje bestaat. Eentje zoals dit exemplaar. Dit hier is de enige roadster van Heynsdyk die gebouwd is op basis van de 3.0 liter Porsche 944 S2. En dat is nog maar het begin.

De S2-uitvoering is al behoorlijk leuk, maar Heijnsdijk en zijn zoon maakten de auto nog veel lolliger. De Porsche werd volledig gedemonteerd en het chassis werd verstevigd met ingelaste kokers en kruisverbanden. Daarnaast kreeg de 944 een schroefset van Intrax, een sperdifferentieel, lichtgewicht vliegwiel en nieuwe koppeling. Remmen gaat ook een stuk beter dan in het origineel dankzij geventileerde remschijven, Greenstuff blokken en instelbare rembalans

De viercilinder is gereviseerd en voorzien van een programmeerbare ECU, nieuwe in- en uitlaat, en grotere injectoren. Het resultaat is een 3,0-liter motor met 250 pk, 40 pk meer dan het origineel. Het koppel is 280 Nm. Heijnsdijk zorgde ook nog voor twee instelbare mappings: tour en fast-street. Schakelen gaat trouwens via een vijftraps handbak.

En dan die nieuwe koets. Het is een tweede generatie bodykit van het Nederlandse bedrijf. De carrosserie is versterkt met carbon en kevlar en draagt het prachtige Vulcano Red. Ook een leuk detail: de voorruit komt van een 356 af. De opgefriste 944 S2 staat op ATS-lichtmetalen wielen met Goodyear Eagle F1-banden.

Nieuwe cabine

Het originele Porsche-interieur kon natuurlijk niet achterblijven. Je zit op één van de twee met leer beklede stoelen en stuurt met een Momo-stuurtje. Rechtsonder de analoge tellers vinden we een klein TomTom-display voor de navigatie. Heel veel meer heb je ook niet nodig.

Ondanks alle aanpassingen en toevoegingen is de oude 944 S2 nog steeds een absoluut lichtgewicht. Het bakkie weegt maar 1.113 kilo. De 944-donorauto werd in 1991 gebouwd en heeft er inmiddels 181.931 kilometer opzitten.

Eigenlijk is het een grote goed-nieuws-show. Zeker voor degenen die zichzelf hier al helemaal in zien rijden. De 944 3.0 Heynsdyk staat op Marktplaats te koop voor € 29.950,-. Voor een beetje 944 ben je al gauw 10k kwijt. En dan heb je nog geen 3.0-versie.

Toevallig staat er nu nog een Heynsdyk-creatie op Marktplaats voor precies dezelfde prijs. Dan heb je wel een Heynsdyk op basis van de 944 Turbo met een 220 pk sterke 2,5-liter motor in plaats van deze 944 S2. Koop dan?