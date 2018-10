Is de Tarraco de eerste fraaie VAG-SUV?

De echte foto's beloven veel goeds.

Het is iets dat we tegenwoordig erg vaak zien: persfoto’s waar je eigenlijk helemaal niets van kunt vinden. Kleine toelichting: met name merken als BMW en Audi zijn heer en meester in het bijwerken van hun persfoto’s dat het welhaast tekeningen of renders lijken te zijn. Daardoor kunnen de merken precies de nadruk leggen op datgene wat ze willen zien, maar de het eindresultaat komt nogal cartoonesk over. Wat dat betreft verdienenen echte foto’s de voorkeur om een goed beeld (en goede mening!) te kunnen vormen.

Maar bij sommige auto’s lijkt dat niet echt uit te maken. De gehele invasie van middenklasse crossovers van de Volkswagen Group lijkt een beetje een haastklus te zijn geweest. Tussen het sjoemelen en schraapveertjes repareren onder garantie moesten er in korte tijd een enorme hoeveelheid crossovers de showrooms in komen. De auto’s delen in technisch opzicht (MQB-platform) veel techniek met elkaar. Dit geldt voor de Seat Arona en Ateca, Skoda Karoq en Kodiaq en de Volkswagen Tiguan en T-Roc niet alleen in technisch oogpunt, maar ook visueel gezien. Wie bovenstaande succesvol uit elkaar kan houden, verdient zijn naam in chocoladeletters.

De Seat Tarraco is een welkome verandering. Met name op deze live-afbeeldingen kun je duidelijker zien dat de Tarraco meer een eigen gezicht heeft. De Tarraco is de grootste crossover van Seat en staat boven de Ateca gepositioneerd. Of er ook een Cupra-variant van komt is niet zeker, maar van ons mag het!