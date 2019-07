Circuit Assen vindt “elektriciteitskast” van dorstige bezoekers TT-race

Waar een wil is, is een weg.

Als je wel eens naar een groot evenement gaat, dan zul je ongetwijfeld op de hoogte zijn dat een consumptie niet bepaald goedkoop is. 10 euro voor een simpele hamburger, 5 euro voor een pilsje, het tikt gauw aan op die manier. Op een of andere wijze je eigen voer en drank meebrengen is sowieso goedkoper, maar het vergt iets meer werk en is daarbij ook riskanter. Een stel inventieve bezoekers van de TT Assen heeft zo’n prestatie recentelijk toch met succes volbracht.

Vandaag heeft het TT Circuit Assen, dat bijna twee weken geleden het decor was van de jaarlijkse MotoGP-race, een bijzondere vondst gedaan naast de baan. Bij het opruimen van het terrein voor de DTM-wedstrijden van volgend weekend stuitten medewerkers op een onbekende elektriciteitskast. Bij nadere inspectie bleek het om een neppe kast te gaan, die juist gebruikt werd voor het opslaan van bier.

De lolbroeken die de bedenkers van deze stunt waren, hadden ook nog eens bedacht een brief in de kast te leggen met daarop de volgende mededeling: “Wegens de hoge SPANNING tijdens de race, willen we graag een smaak van het vertrouwde bier.“

Hoewel het TT Circuit Assen de stunt van ‘Bert en Ernie’ lijkt te kunnen waarderen, is het in zekere zin een reactie op het huidige beleid van de organisatie. In tegenstelling tot het verleden mogen bezoekers tegenwoordig het terrein niet meer betreden met bijvoorbeeld een meegebrachte coolbox.

Autoblog heeft nog contact gezocht met het circuit om uit te vinden of er meer informatie over dit verhaal is. Tot de teleurstelling van de redactie was dit niet het geval. Desondanks zijn we benieuwd of Bert en Ernie een nieuwe trend hebben gestart.

Beeld: TT Circuit Assen op Facebook