Jazeker, de Mercedes SL krijgt in 2021 een opvolger

En nog een paar fijne bevestigingen van Mercedes.

Hoe de tijden kunnen veranderen. Aan het begin van het millennium had je het pas echt gemaakt als je een Mercedes-Benz SL had. De grote, luxe performance-cruiser van Mercedes was het antwoord op al je vragen. Zowel de gewone modellen als de AMG-versies waren niet te versmaden.

Maar de smaak van de consument veranderde en Mercedes haakte daarop in. Zo kwam Das Haus met sportievere modellen enerzijds en luxe crossovers anderzijds. In 2004 verkocht de SL (afbeelding onder) aanzienlijk beter dan de G-Klasse, terwijl anno 2019 die antieke blokkendoos met lederen bekleding gehakt maakt van de SL qua verkoopcijfers.

Jazeker, Mercedes maakt nog steeds een SL, de zogenaamde R231. Zeker sinds de facelift is het een heel fraaie verschijning geworden. De auto beantwoordt dezelfde vragen als de R230 op magnefieke wijze, het nadeel is alleen dat bijna niemand meer de vraag stelt. Op dit moment bouwt Mercedes de S-Klasse Cabriolet en de AMG GT Roadster, waarmee het bestaansrecht van de SL ernstig te betwijfelen valt.

In een interview met het Britse AutoCar laat AMG-baas Tobias Moers weten dat er leven in de SL zit. De eerdere geruchten worden door Moers bevestigd: Ja, er komt wel een nieuwe SL. De grote verrassing is dat Mercedes ‘m niet gaat bouwen, maar AMG. De auto komt er alleen als Roadster en zal alleen een stoffen kap krijgen. Het metalen klapdak waarmee de SL furore maakte, wordt bedankt voort zijn diensten.

Dat is niet zonder reden, want de SL moet nog lichter gaan worden. Ondanks het gezapige imago valt het gewicht van de huidige SL heel erg mee, vanwege het grootschalige gebruik van aluminium. Niet alleen moet de nieuwe SL sneller worden, maar ook vooral leuker om te rijden. Daarom worden de nieuwe AMG GT (die dus bij deze bevestigd is) en de nieuwe SL zij aan zij ontwikkeld. De auto’s zullen gebruik maken van hetzelfde MSA-platform. Hierdoor kan de design-afdeling de nieuwe SL echte ‘roaadster-proporties’ mee geven. De afgelopen paar generaties was de SL ontwikkeld op basis van sedans van het merk.

Nu horen wij u denken: “De AMG GT is toch alles wat hierboven beschreven is?” Dat klopt helemaal, ware het niet dat er één cruciaal verschil is. De huidige (en nieuwe) AMG GT blijft strikt een tweezitter, terwijl de volgende SL een 2+2 configuratie mee krijgt. Het grote voorbeeld is natuurlijk Porsche, dat met dat gekke achterbankje een vorm van een oplossing biedt en daardoor verkozen wordt boven tweezits cabrio’s. Niet alleen is het handig voor (kleine) mensen, ook voor tassen en dergelijke is het niet onprettig.

Dan de motoren. Mercedes zet vol in op de elektrificatie van de aandrijflijnen. In het geval van de SL is het ‘EQ Boost’ wat de klok slaat. Dus een kleine 48V-motor die de verbrandingsmotor assisteert. Het begint met de SL 450 (370 pk), een 3.0 zes-in-lijn met turbo. De SL 53 AMG is de snelle versie daarvan, met zo’n 435 pk. De SL500 krijgt gelukkig weer een V8, ditmaal de 4.0 van AMG, ook met ongeveer 435 pk, maar aanzienlijk meer koppel dan de SL 53. Baas boven baas is de SL 63 AMG met meer dan 600 pk. Een V12 is zeer onwaarschijnlijk. De nieuwe SL wordt geïntroduceerd in 2021.

