Van deze Audi wordt ook jij superslank

Kijk maar naar de velgjes, dit is geen dikke Audi. Maar ook geen dik-makende.

Autorijden is natuurlijk geweldig, maar tenzij je Formule 1 coureur bent wordt je er niet slank van. Niet dat dat het doel is, je wilt immers aankomen op je bestemming. Onderweg kun je bij de Délifrance, McDonalds, KFC of de snackcorner van de Gulf jezelf voorzien van natrium, koolhydraten, gluten en transvetzuren. Vervolgens stap je weer in de auto, om het verbranden van kilojoules over te laten aan de motor.

Dat kan beter, moet Nasser Al Shawaf bedacht hebben. In samenwerking met het Nederlandse bedrijf BPO hebben ze namelijk de FitCar PPV ontwikkeld. In feite is het een Audi A4 Avant met pedalen. Dit doet denken aan de aflevering van Top Gear waar Richard Hammond rijdt met een Porsche 911 GT3 RS trapauto. Die vergelijking gaat mank. Die auto waar Hammond mee reed was niets meer dan een skelter met een Porsche-jas eroverheen. De FitCar PPV is net even wat anders. Ze hebben het gaspedaal verwijderd en dit vervangen door pedalen. In principe werkt het vrij eenvoudig. Wil je sneller rijden, dan zul je harder moeten trappen. Moet je langzamer rijden, dan moet je minder hard trappen.

Ook de rem is verwijderd, dat doe je nu vrij eenvoudig met de hand. De ontwikkelaars gingen uit van een gemiddelde dat iemand 1 uur per dag naar zijn werk rijdt en aan het einde van de dag weer terug moet rijden. Dat zijn twee uren waarin je niet beweegt. De FitCar doet exact hetzelfde, maar dan krijg je voldoende beweging. Het moet mogelijk zijn om 300 kilocalorieën per half uur te kunnen verbranden in de fit car. Om dat in perspectief te brengen: een Big Tasty met bacon zit op 851 kilocalorieën.

Men heeft gekozen voor de Audi A4 vanwege de ergonomie van het interieur en de verstelmogelijkheden van de voorstoel. Het team achter FitCar hoopt erop dat een fabrikant dit idee zal overnemen om zo een generatie gezondere auto’s op de markt te kunnen brengen. Op dit moment wacht men goedkeuring af bij de RDW om de auto in Europa te gebruiken.