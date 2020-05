SVO gaat elektrisch: Jaguar XJ SVR praktisch bevestigd

De SVO-afdeling van Jaguar Land Rover wil gelukkig van elektrische auto’s ook knotsgekke machines maken.

Het is een bekend patroon bij Jaguar Land Rover. Van hun dure image builders maken ze altijd wel een nóg duurdere versie met iets meer pk. Vroeger waren dit de R-modellen, zoals de Jaguar XJR (persoonlijk favoriet van deze schrijver), of de F-Type R. Ergens in dit decennium is er echter een nieuwe traditie bijgekomen: van die R-versie komt er een nóg krachtigere versie. De SVR.

Deze SVR’s worden steevast gemaakt door de Special Vehicle Operations. Zeg maar de AMG van JLR. Onlangs maakte deze tak bekend iets meer te willen doen. Ze willen groeien in het aantal auto’s. Meer sedans, coupés en roadsters, gelukkig. Bij Auto Express maakt managing director Michael van der Sande nu bekend waarmee ze dan willen groeien: elektrische auto’s en plug-inhybrides.

Dit is verrassend goed nieuws. Want als we kijken naar de Jaguar I-Pace, dan zien we dat daar zo’n knotsgekke variant van ontbreekt. Geen Jaguar I-Pace R, laat staan een I-Pace SVR. En als SVO niets met EV’s ging doen, hadden ze zomaar net als de Volkswagen Golf en Polo slechts een relikwie van een ver verleden kunnen zijn.

Maar dat gaat dus niet zo zijn. Waarom SVO de I-Pace niet aanpakte is niet duidelijk, mogelijk omdat deze op een geheel eigen platform staat. De komende, elektrische JLR’s gaan het MLA-platform delen, waardoor SVO makkelijker aan de slag kan gaan. Net zoals ze nu overal die AJ-V8 met een dikke supercharger in lepelen.

Het eerste voertuig op dat platform wordt de Jaguar XJ. Die elektrische sedan voelt inmiddels een beetje aan als vaporware, maar later dit jaar moet ie er toch echt aankomen. Of er dan ook een SVR-versie van komt? SVO zegt het nog niet hardop, maar tussen de regels door… Ze willen meer sedans maken, ze willen elektrische auto’s aanpakken, historisch gezien heeft de XJ altijd knotsgekke modellen gekend. Een elektrische XJ SVR? Reken er maar op dat die er komt.