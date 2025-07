Vanaf wanneer zijn elektrische auto’s schoner dan een ICE?

Laten we de eeuwige discussie tussen elektrische auto’s (EV’s) en auto’s met een verbrandingsmotor (ICE) weer eens aanslingeren.

Als elektrische auto’s rijden zijn ze al schoner dan een auto op benzine. Dat weten we allemaal wel, maar die EV moet wel eerst gemaakt worden. Het gehele productieproces, inclusief het maken van die vieze gore batterijen, is een intensief proces waar het milieu niet zo vrolijk van wordt.

Elektrische auto schoner?

Als je alle factoren meeneemt is er een punt dat een EV wel degelijk schoner is dan een ICE. Hoe precies heeft het International Council on Clean Transportation (ICCT) uitgezocht aan de hand van een studie. Deze partij doet wel vaker een onderzoekje op het gebied van auto’s, met dit keer een hoofdrol voor de elektrische auto.

De nieuwe studie zegt dat elektrische auto’s die vandaag de dag in Europa verkocht worden, over hun hele levensduur bijna vier keer schoner dan benzineauto’s. En ja, daarbij is ook de uitstoot van de productie van accu’s netjes meegenomen.

De ontwikkelingen gaan snel. Elektrische auto’s stoten gemiddeld 73% minder broeikasgassen uit dan vergelijkbare benzineauto’s. Een flinke verbetering ten opzichte van het vorige ICCT-rapport uit 2021, toen het verschil nog op 49% lag. Dat heeft te maken met de stroom.

In 2025 is 56% van de stroom afkomstig uit hernieuwbare bronnen volgens het onderzoek. Tegen 2045 moet dat aantal zelfs 86% zijn. Dat duurzame verhaal levert een belangrijke bijdrage in hoe schoon een elektrische auto echt is.

Dan nog even over de productie van een elektrische auto, inclusief accu. Dat zorgt voor ongeveer 40% meer uitstoot dan bij een benzineauto. De productie van een ICE is daarmee beter voor het milieu dan een EV. Maar dan begint die auto met kilometers maken.

EV wint het na 17.000 km van ICE

Volgens de studie is de elektrische auto al na 17.000 kilometer schoner dan diezelfde ICE. Hoe meer kilometers je maakt met de elektrische auto, uiteraard met stroom afkomstig van hernieuwbare bronnen, hoe groter het verschil.

Ook interessant. Autofabrikanten zetten nu vooral in op hybride modellen, maar dat is volgens het onderzoek niet echt een duurzame oplossing. Hybride auto’s reduceren de uitstoot met slechts 20%. In het geval van plug-in hybrides heb je het over 30%.

Dat komt omdat ze in de praktijk toch minder vaak elektrisch rijden en weer overgaan op benzine. Een kleine kanttekening is dat moderne PHEVs wel echt ver kunnen komen op een elektrische lading. Zelfs 100 kilometer. Als je netjes stekkert is de PHEV in theorie wel een briljante oplossing.

De conclusie van de ICCT stelt in elk geval dat alleen volledig elektrische auto’s de uitstoot van het personenvervoer voldoende verlagen om de Europese klimaatdoelen te halen. Waarvan akte.