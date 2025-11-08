Maserati-baas deelt reddingsplan: ”We gaan niet alleen maar SUV’s bouwen”

Maserati gaat het helemaal anders doen.

Het icoon met de drietand zet koers naar een fundamentele koerswijziging. Het merk brengt de productie naar het thuis in Modena. Om dit moment te vieren, is er een feestje georganiseerd waarbij grote baas Jean-Philippe Imparato niet mag ontbreken. Imparato deelt de strategie van Maserati voor de komende jaren.

Bij Maserati gaat het niet langer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Zo zijn er volgens Imparto maar 15.000 tot 20.000 autoverkopen nodig om het merk in leven te houden. ”We hebben geen grote volumes nodig”, zo vat de baas het samen. Als we wel even kijken naar de kwantiteit, dan vinden we misschien wel de reden achter deze koerswijziging.

Maserati-verkopen door de jaren heen

In 2017 vestigde Maserati een verkooprecord. Het merk verkocht 51.500 nieuwe auto’s. De jaren erna ging het minder met 34.900 verkopen in 2018, 19.300 in 2019 en 16.900 in 2020. Het jaar erna kwam er een opleving (24.269 verkopen) en ook in 2023 ging het goed (26.600), maar afgelopen jaar daalde de sales met haastige spoed. Er werden slechts 11.300 nieuwe Maserati’s verkocht. Het minste aantal verkopen sinds 2012.

Daarom is elke klant nu nog belangrijker voor Maserati. Imparto wil daarom dat de werknemers ”geobsedeerd zijn door de klant en door kwaliteit. Een boze klant is een verloren klant. Onze klanten vergeven ons geen fouten, maar dit team weet hoe we Maserati weer op het verwachte winstgevendheidsniveau kunnen brengen.”

Geen voorraad, alleen maar one-offs

De klanten die blijven worden dus flink in de watten gelegd. Hier gaat de BottegaFuoriserie een grote rol in spelen. Maserati wil hun auto’s tot in de puntjes laten personaliseren zodat iedere Maserati extra speciaal is. De showmodellen in de showrooms zullen door het hoofdkantoor zijn samengesteld zodat de mooiste configuraties bij de dealers staan.

Daarnaast schrapt Maserati een belangrijk onderdeel van veel automerken: de voorraad. Maserati-topman Santo Ficili licht toe: ”We zullen geen voorraad meer hebben, omdat elke Maserati op maat gemaakt moet worden”. Het doel hiervan is om de restwaarde te verbeteren. Het Italiaanse merk ziet dit als een groot obstakel voor de klanten. Het doel is om binnen twee tot drie jaar weer winstgevend te zijn, met een stijging van de restwaarde met 5 procent. Ga er maar aan staan.

De drie tanden pijlers

Naast al deze plannen deelt Imparato drie pijlers die hoog in het vaandel staan van het vernieuwde Maserati. Als eerst moet het Giorgio-platform (de basis van de Giulia en Stelvio, maar ook Grecale, GranTurismo en GranCabrio) nog minimaal tien jaar meegaan. ”Zolang het gebruikt kan worden, zullen we dat doen”, zegt Imparato.

Tevens wil Maserati software ontwikkelen die de auto aanpast per belangrijke markt. Die belangrijkste verkoopregio’s zijn Europa, Amerika en China. De laatste pijler is wat mij betreft de interessantste. Maserati wil de Nettuno-V6 ‘moderniseren’. Daarmee bedoelen ze; er een hybride van maken. Of het zover komt, hoopt het bestuur in de komende maanden duidelijk te hebben.

Nieuwe Quattroporte

Intussen moeten er ook gewoon nieuwe auto’s gebouwd worden. Maserati zou de simpele route van de Grecale kunnen voorzetten met zeer mild sportieve crossovers. Dat doet het merk gelukkig niet. Er wordt al gewerkt aan een nieuwe Quattroporte, maar daar horen we pas volgend jaar meer over.

Imparato verzekert: ”We gaan niet alleen SUV’s maken. We willen mensen inspireren en niet alleen doen wat iedereen doet.” Dat is heel mooi gezegd van hem. Tevens denkt Maserati na over ”nieuwe productcategorieën”. Weet iemand wat het Italiaanse woord is voor ‘stationwagon’ of ‘gezinsbeuker’?

En EV’s dan?

Maserati had de overgang naar elektrisch al ingezet met de Folgore-lijn, maar daar lijkt bij het nieuwe plan minder prioriteit voor te zijn. Ficili: ”De overgang naar elektrisch verloopt niet volgens schema, maar we kunnen vandaag de dag aan de vraag van de klant voldoen door de V6 te blijven verbeteren.” Natuurlijk houdt het merk wel de gesprekken in Brussel in de gaten. ”Maar de markt heeft altijd het laatste woord”, sluit Imparato af.