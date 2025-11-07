Zoveel kilometer kan je elektrische auto nog rijden bij 0 procent batterijlading

Hoe ver kom je met een lege accu?

De band tussen liefhebber en zijn auto is iets dat sommige politici niet lijken in te zien. Er is een relatie die vele malen verder gaat dan het vervoeren van de desbetreffende persoon van A naar B. Zo denken benzinerijders precies te weten hoe ver de auto nog kan komen nadat de benzinemeter op nul staat. Geldt dat eigenlijk ook voor EV-rijders? Weten zij precies wanneer ze naar een laadpaal moeten sturen voor het te laat is? En wat gebeurt er eigenlijk als je écht tot 0 procent rijdt in je elektrische auto?

Goed nieuws: de Duitse mobiliteitsclub ADAC besloot uit te zoeken hoe de auto’s waarschuwen voor een lege accu en of de voertuigen daadwerkelijk stoppen wanneer de acculading nul procent bereikt. Op de voormalige vliegbasis in Penzing werden zes elektrische auto’s getest: de Volvo EX40, Tesla Model Y, Kia EV6, BYD Seal, Nio EL6 en de Volkswagen ID.3.

De omstandigheden waren ideaal: droog weer, vlak asfalt en relatief nieuwe voertuigen met een lage kilometerstand. De resultaten zijn dus optimistisch; in de winter of met oudere accu’s mag je er gerust een paar kilometer vanaf trekken.

Waarschuwingen bij laag accupercentage

De eerste waarschuwingen blijken behoorlijk verschillend. Zo meldde de Kia EV6 bij nog 21 procent dat het tijd was om te laden (ongeveer 70 kilometer te gaan), terwijl de Volvo EX40 pas bij 7 procent begon te piepen. Naarmate de batterij leger raakt, worden de waarschuwingen nadrukkelijker – met knipperende symbolen en piepconcerten als bonus.

Er is zelfs een moment waarbij de elektromotor een tandje terugschroeft en minder vermogen afgeeft. Bij 95 tot 99 procent leeg beginnen de meeste auto’s al wat vermogen te verliezen. De Nio EL6 hield als enige het volledige vermogen vol tot het display echt 0 procent aangaf. Toch viel op: geen enkele elektrische auto in het experiment stopte direct bij 0 procent acculading.

Aantal kilometers bij 0 procent batterij

Elke EV in de test bleek een soort ”noodreserve” te hebben waarmee nog tussen de 15 en 20 kilometer gereden kon worden – met sterk gereduceerd vermogen. De resultaten per model:

Gemiddeld kun je dus rekenen op ongeveer 18 kilometer reserve nadat de meter 0 procent toont. Klinkt geruststellend, maar volgens de ADAC is het geen goed idee om erop te vertrouwen. Het noodvermogen is er puur voor noodsituaties, niet om structureel te gebruiken. Wie zijn accu tot op de laatste druppel leeg rijdt, riskeert bovendien schade aan de batterij en een ritje met de sleepwagen. Waar je vervolgens het beste kunt laden volgens Autoblog-lezers, lees je in onze snellaadtest.