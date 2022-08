Veilingsnoep: scoor deze kakhi klasbak voor weinig

Ben jij een excentriek figuur die een leguaan als huisdier heeft en voor je beroep handelt in curiosa? Dan is dit de auto voor jou.

Als doorgewinterde autonerd denk je op een gegeven moment alles wel gezien te hebben. En dat klopt meestal ook, want zelfs het merk Hurtan is al eens voorbijgekomen op dit bastion van autonerdschap dat autoblog heet. We vergeven het je echter als je Hurtan alweer vergeten was. En ook als Hurtan bewust uit je geheugen gewist hebt.

Hurtan is het nieuwe Excalibur

Want ja, Hurtan valt toch een beetje in de categorie van Mitsuoka en de Excalibur. De maker had vast fantastische ideeën in het hoofd om de grandeur van vergane glorie uit de historie van de automobiel nieuw leven in te blazen. Voor dergelijke dromen en de dadendrang om ze te verwezenlijken, kan je alleen maar respect hebben. Doch het eindresultaat, is sec genomen een slap aftreksel, die niet zozeer een ode brengen aan de originelen, als wel deze parodiëren.

Hilarische klasbak

Doch zo moet je niet naar deze auto’s kijken, want dan neem je ze veel te serieus. Met een beetje humor in de benadering, kom je een stuk verder. Want zeg nu zelf, het zou toch lachen zijn als een van je vrienden komt aanrijden met dit gevaarte? Het enige wat nog beter is, als jij de vrind bent die je matties verblijdt met de aanblik van jouw tronie achter het stuur van deze Hurtan Author.

Throwback voor weinig

De Author is met zijn welvende wielkasten en cover voor een reservewiel achterop duidelijk een throwback naar de 50s. En dan vooral nog die periode van de 50s voordat de Citroën DS alles voor goed veranderde. Geinig genoeg is deze ultieme retromobiel gebaseerd op een Chrysler PT Loser Cruiser, wat om te beginnen natuurlijk al een retro ontwerp is.

Bieden?

Een van deze juweeltjes kan je nu scoren op Catawiki. Het is een een-punt-zes met 139.026 kilometer achter de kiezen en hij staat op Spaanse platen. Spanje is ook de bakermat van Hurtan, dus zodoende waarschijnlijk. Het huidige hoogste bod is 12.250 Euro, doch de experts verwachten dat dit nog op zal lopen tot ruim het dubbele. Wij verwachten dat dit wel eens mee zal kunnen vallen…Maar ach, wie weet. Bied dan!!?!

Dank Bas voor de tip!