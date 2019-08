Vandenbrink 612 Shooting Brake kan van jou zijn

Als je even diep in de buidel tast.

De Ferrari 612 Scaglietti had aan het begin van dit millennium een zware taak op zich te nemen. De grote 2+2 van Ferrari zijn voorganger 456 sloeg namelijk in als een bom, een klassiek gevalletje ‘zie dat maar eens op te volgen’. Dat deed Ferrari op exact dezelfde manier als de F430: pak de voorganger, houd hem in grote lijnen hetzelfde maar moderniseer hem op de nodige fronten. Dat is goed gelukt, ware het niet dat ondergetekende toch altijd de 456 heeft geprefereerd. Toch was de 612 een Willem-special waard.

De opvolger van de 612, de FF, gooide het namelijk over een compleet andere boeg. Weg met de achterwielaandrijving, voor het eerst kreeg de auto vierwielaandrijving. Maar vooral, weg met de aflopende daklijn aan de achterzijde. De FF werd een tweedeurs ‘Shooting Brake’, of Breadvan als we het historisch Maranellees houden. Je zou nu zeggen dat die gedachte datgene is wat Michiel van den Brink inspireerde om te kijken hoe de FF er in de ‘612-tijd’ uit had gezien. Dat is niet waar, het idee van de 612 Shooting Brake kwam van vóór dat de FF überhaupt op de markt verscheen. De uitvoering duurde iets langer waardoor we pas recent konden genieten van het eindproduct.

Het breadvan-concept is duidelijk te zien in de 612 VDB: door het gebruik van de achterste zijruiten van de 612 lijkt de doorlopende daklijn op een ‘busje’. Dat klinkt meer denigrerend dan wat het is, want het geeft de auto een uniek aanzicht en over het algemeen is de Vandenbrink Shooting Brake een mooi ding om te zien. Bovendien uniek: net als de eveneens Nederlandse Remetzcar Model SB is er maar één exemplaar. Bij de introductie werd het al duidelijk dat Classic Youngtimers, een verkoopbedrijf en opdrachtgever uit Uden met een goed portfolio, een vinger in de pap had bij de Vandenbrink 612. Zij zijn ook degenen die ervoor zorgen dat je nu een kans hebt om de auto te bezitten.

Het gebruikte exemplaar van de 612 is waar we de legale info op baseren. We hebben het dan over een model uit 2005 met 28.867 km op de teller. Qua techniek is er niks aan de auto gebeurd, dus krijg je een smeuïge V12 met 540 pk, gekoppeld aan een zestraps automaat. Het mooie cognackleurige interieur zorgt voor een luxe aanblik, de grijze lakkleur is daarentegen ietwat saai. Toch zal het feit dat er maar eentje van is de nodige nekken draaien.

Dat alles drijft de prijs wel een beetje op. Een 612 doet van ongeveer 80 tot 150 ruggen op de classifieds, voor de Vandenbrink 612 moet je 300.000 euro meenemen. Bijzonder, deze FF avant la lettre. Maar deze smak geld laat je wel even achter je oor krabben. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het voor een one-off meevalt, maar voor de al redelijk ruime 612 is het veel geld.