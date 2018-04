Zoveel moet je betalen voor de nieuwe Audi A6 Limousine

Driekwart ton voor een langwerpige Duitser met een flinke motor? Precies zoals het hoort.

Of er is een intieme onderlinge strijd aan de gang, óf het is puur toeval: twee grote Duitse merken die op dezelfde dag langverwachte prijskaartjes de wereld in slingeren. Nadat we vanochtend de prijs van de BMW X4 om de oren krijgen, trekt Audi de middag naar zich toe door de prijs van de nieuwe A6 Limousine te onthullen.

Jawel, dat betekent dus dat we nog even moeten wachten totdat Audi de prijs van de nieuwe Avant onthuld, maar dat nemen we dan maar even voor lief. Voorlopig mogen we onze honger naar getallen stillen met twee verschillende prijzen, daar de A6 Limousine aanvankelijk in een beperkt aantal smaken op de markt komt.

Het voorlopige instapmodel, de A6 50 TDI quattro, is sinds vandaag te bestellen vanaf 76.995 euro. De zelfontbrander perst 286 pk uit zijn 3-liter V6. Kies je liever voor benzine, dan moet je tenminste 78.745 euro afrekenen. De A6 55 TFSI quattro beschikt over een 340 pk sterke 3-liter V6. De Pro Line- en Pro Line Plus-uitvoeringen kosten respectievelijk 3.800 en 6.900 euro bovenop de startprijs.

Zoals gezegd is de nieuwe Audi A6 Limousine vanaf vandaag te bestellen, maar de levering vindt pas in juli plaats. De twee huidige configuraties worden in een later stadium vergezeld door een 204 pk sterke 2.0 TDI, een 245 pk sterke 2.0 TFSI en een 231 pk sterke 3.0 TDI. De prijzen van deze auto’s worden later bekendgemaakt.