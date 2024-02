Ja, ook BMW betrapt op gebruik sjoemelsoftware

Ook BMW is betrapt op het gebruik van sjoemelsoftware. Houdt dit dan nooit op?

Zeg je Volkswagen en TDI, dan zeg je ‘wat zijn dat fijn en zuinige auto’s!’, maar mensen die er geen een hebben zeggen ‘sjoemelsoftware!’, ‘dieselgate‘ en ‘shame!!!’.

Mocht je het gemist hebben: Volkswagen had de software van hun dieselmotoren dusdanig afgestemd dat deze het verschil kon herkennen tussen een laboratoriumtest en normaal gebruik. Daar paste deze dan de motorprestaties op aan. Dus de uitstoot in testcondities was erg beperkt, maar in de open lucht braakte de auto lekker veel NOX en CO2 uit.

BMW doet ook aan sjoemelsoftware, aldus KBA

Maar ondanks dat Volkswagen en sjoemeldiesels bij elkaar passen als Christian Horner en een Seconde Love-account, waren ze bij Volkswagen zeker niet de enigen. De Duitse transportautoriteit heeft BMW betrapt op het gebruik van sjoemelsoftware! De KBA kwam erachter dat de uitstoot gemanipuleerd kan worden bij BMW’s.

Uiteraard zijn jullie lieve lezers geïnteresseerd in het model waar het om gaat: dat is de BMW X3 van vóór 2014. BMW geeft zelf aan dat het ongeveer 150.000 auto’s betreft die in Europa met dit ‘euvel’ rondrijden. Van die 150.000 rijden er 33.000 in Duitsland. Het aantal besmette X3 diesels in ons land is niet bekend. Gezien de torenhoge motorrijtuigenbelasting op dit soort auto’s hoef je niet bang te zijn dat er veel van rondrijden. Voor de context, er staan maar 77 X3 diesels van voor 2014 te koop op Marktplaats.

En nu?

Hoe nu verder? De KBA gaat nu verder onderzoek verrichten. Niet zozeer naar ongepaste SMS-jes van schuinmarcherende F1-teambazen, maar naar de software van de BMW X3’s met dieselmotor. BMW heeft zelf aangegeven volledig mee te zullen werken aan het onderzoek.

Ook heeft BMW een hoop modificaties op stapel staan voor de getroffen auto’s. En nee, die auto’s krijgen niet een schroefset en gesmede velgen, maar de nodige updates aan de motor. Uiteraard nieuwe software, maar ook hardwareupdates. Welke dat precies zijn, is niet bekend. Eventjes voor de context, na het Volkswagen dieselschandaal zijn er nog zat andere merken geweest die onder vuur kwamen te liggen, zoals Mercedes, PSA, Stellantis (ja, echt), Renault-Nissan en General Motors.

Via: Nu.nl

Fotocredit: BMW X3 (met benzinemotor) door @atimos via Autoblog Spots!