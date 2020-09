Autoblog advies: atmosferische Hot Hatch voor 15k - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een enerverende, enthousiasmerende en atmosferische Hot Hatch voor maximaal 15.000 euro.

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Thijs. Hij leest Autoblog al vanaf het begin mee (waarvoor dank!). Hij heeft al jaren dezelfde hobbyauto, een Fiat Barchetta uit 2003, inderdaad: het faceliftmodel. Heel erg leuk, natuurlijk. Voor zijn werk heeft hij geen auto nodig. Hij woont in Amersfoort en werkt in Rotterdam, dus met de trein is hij vele malen sneller dan met de auto.

Maar hoe leuk zo’n roadster ook is, heel erg praktisch is het niet. Nu de Daewoo Matiz (geen Chevrolet!) van zijn vrouw is overleden, moet er iets in de plaats komen wat beide auto’s vervangt. Het is de bedoeling een hot hatch te hebben die én leuk is voor de wilde ritten, maar waar hij ook boodschappen mee kan doen en af en toe naar de familie in Drenthe kan rijden.

Atmosferische Hot Hatch

Thijs heeft wat inspiratie opgedaan door een andere Autoblog-advies, maar voor Thijs zijn er twee dingen heel anders: ten eerste het budget, dat is maximaal 15.000 euro. Ten tweede een keiharde eis: géén turbo’s. Thijs vergelijkt het met kunstmatig vergrote borsten: het lijkt heel wat extra, maar je hebt er geen extra lol mee. Geen speld tussen te krijgen.

De wensen en eisen van Thijs voor een atmosferische Hot Hatch kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige auto’s Daewoo Matiz 0.8 (ja, echt), Fiat Barchetta Koop of lease? Koop Budget: 15.000 maximaal, maar minder mag zeker. Zolang het maar een strak exemplaar met niet te veel kms op de klok Jaarkilometrage Maximaal 15.000 km per jaar, waarschijnlijk minder Brandstofvoorkeur Benzine! Reden aanschaf andere auto Twee auto’s Gezinssamenstelling Twee volwassenen, 2 kinderen (nog jong) Voorkeursmerken Zolang het maar een atmosferische motor heeft No go: Alles met een turbo of compressor Wanneer kopen: In de herfstvakantie

Volkswagen Golf R32 (Typ 1K)

€ 14.450

2006

135.000 km

Een Volkswagen Golf R32 is een geweldige allrounder, maar het is niet echt de leukste atmosferische Hot Hatch. We beginnen dus met een heel volwassen keuze. Zoals je zult zien zijn exemplaren van de Golf IV R32 aanzienlijk prijziger. Dat is niet omdat ze beter rijden, want dat is absoluut niet het geval. De Golf V R32 heeft een hoogwaardiger onderstel, prettigere besturing en meer vermogen. De perfecte looks van de IV R32 heeft de Golf V R32 niet echt. Met name die chromen grille wordt niet heel erg mooi oud. Het is een capabele eerste auto als je voornamelijk een ‘vervoersmiddel’ nodig hebt. Op bergwegen heb je zeker een hoop lol, maar het kan voor dit budget beter. Bekijk hier het Golf V aankoopadvies van Wouter!

Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 14.950

2012

115.000 km

Je kon het ook omdraaien. Ga voor juist voor een jongere auto met een veel wilder karakter. De Renault Clio R.S. is niet zozeer sneller dan de Golf (dat is ‘ie niet), maar wel zoveel leuker. Dit is misschien wel dé atmosferische Hot Hatch die je moet opzoeken. De 2.0 motor is een enorme pretmachine. Je hebt die geweldige respons, een lekkere brom en meer dan voldoende vermogen om op de Stelviopas de hooligan uit te hangen. Nadelen: de rit naar de Stelviopas is wel wat vermoeiend dankzij het harde onderstel en de korte overbrengingen. Een fotomodel heeft ook zo haar nukken. Dit was de laatste der mohikanen, dus als je er voorzichtig mee bent, valt de afschrijving heel erg mee. Uiteraard is er ook een Clio RS-aankoopadvies!

Alfa Romeo 147 GTA (937A)

€ 14.950

2004

125.000 km

Zoals met de Renault. Deze auto is absoluut niet zo goed als de Golf. En toch WIL je deze Alfa Romeo. Die 3.2 motor klinkt gewoonweg magisch. Dat niet alleen, de motor is erg sterk (die 250 paarden zijn zeker aanwezig) en ook nog eens behoorlijk betrouwbaar. Het chassis is absoluut niet opgewassen tegen de motor. Veel exemplaren hebben een Q2-sperdifferentieel en andere ophanging: de Alfa Romeo 147 GTA wordt er absoluut beter van. Qua styling is het een van de dikste en gaafste hatchbacks van de afgelopen 25 jaar. Reken overigens op zeer pittige onderhoudsrekeningen. Het is een zware, sportieve en fragiele atmosferische Hot Hatch met veel vermogen. Daar moet goed voor gezorgd worden. Check daarom goed het 147-aankoopadvies voor de auto in het algemeen en het 156 GTA-aankoopadvies voor de aandrijflijn.

BMW 130i M Sport (E87)

€ 14.995

2006

135.000 km

“Dit rijdt als een heel krappe 330i”, aldus een oud collega die zijn 330i wilde inruilen voor een 130i Cup. Daar heeft hij een punt, want in technisch opzicht delen ze veel met elkaar. Helaas heeft BMW met een kleinere en krappere auto het niet voor elkaar weten te krijgen om deze aanzienlijk lichter te maken. Ook qua kosten is deze BMW 130i niet noemenswaardig goedkoper dan een 330i. De besturing is precies, maar heeft weinig gevoel en het onderstel is iets te hard geveerd en te zwak gedempt.

Gelukkig kun je aftermarket veel verbeteren, net als bij de 147 GTA. De motor is echt een pareltje, met 265 pk kom je nooit te kort en de Laufkultur van zo’n Reihensechser is werkelijk ausgezeignet. Het aanbod is vrij groot en gevarieerd. De versie na de facelift zit net even wat fraaier in elkaar, maar is iets lastiger te vinden. Bekijk hier ons 130i-aankoopadvies

Honda Civic Type-R (FN2)

€ 12.950

2008

55.000 km

Een 2.0 viercilinder kan geweldig klinken en enorm leuk zijn. Dat bewijst de K20A-motor in deze Honda Civic Type-R. Het is een van de laatste VTEC motoren die zo enorm veel toeren maken. Het is gewoon een beleving die je verder niet veel tegenkwam én komt. Het voordeel van de Civics (aankoopadvies) is dat ze redelijk licht zijn: dus je hebt ook geen 400 Nm nodig om in beweging te komen. Dat is ook het voordeel van een goed ontwikkelde atmosferische Hot Hatch. Zeker in de 2, 3e en 4e versnelling is het een bijzonder leuke en alert reagerende auto. Nadelen? Het uiterlijk is niet iedereen zijn smaak. Ook is de Civic Type-R ervoor (de EP3) stiekem nog leuker om te rijden, mede dankzij een hoogwaardigere achterwielophanging. Maar daar een goede van vinden is bijna niet mogelijk.

Suzuki Swift Sport

€ 11.250

2014

65.000 km

Tsja, we borduren even voort op de Civic. Waarom niet een Suzuki Swift Sport? Ja, die zijn kleiner en veel langzamer. Maar die sensatie heb je niet. Deze auto’s zijn namelijk erg leuk om te rijden. Nadeel is dat er nog een beetje afschrijving aankomt, want ze zijn nog vrij nieuw. Anderzijds, in deze periode waren er niet zulke leuke auto’s in deze klasse. Qua kosten zul je je de billen uit je string lachen, want het is een een moderne Suzuki met weinig kilometers: daar gaat erg weinig mis mee, getuige ons Suzuki Swift-aankoopadvies. En dan heb je niet eens het gehele budget aan hoeven spreken. De ideale atmosferische Hot Hatch voor als het geld eens niet per se op hoeft, maar je niet wil inleveren aan lol achter het stuurwiel.

YOLO: Renault Clio Renault Sport 182 Cup

€ 12.500

2004

75.000 km

Wat je eigenlijk wil, is de power van een Civic Type R, maar dan het formaat en gewicht van de Swift. Dan heb je de ideale atmosferische Hot Hatch. De Renault Clio Renault Sport 182 Cup van deze generatie is misschien wel de koning van de moderne hatchbacks. Het gewicht is bijzonder laag en de 2.0 motor is echt een pareltje. In vergelijking met een VTEC motor komt ‘ie bovenin ietsje te kort, maar deze blokken sleuren er meteen aan. Omdat de Clio II zo licht is, is de snelheid enorm en de sensatie ook. Op een leuke bergpas kun je serieus snelle auto’s het heel erg lastig maken. De Cup uitvoering is zo mogelijk nog leuker. De Trophy is de allerlaatste, maar die zijn nauwelijks verkocht met het stuur aan de goede kant: alleen in Zwitserland een beperkte oplage, die zijn aanzienlijk duurder tegenwoordig.

