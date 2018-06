Max Verstappen na P3: “Azijnzeikers gaan azijnzeiken”

Max doubles down in zijn strijd tegen media-pipo's.

Met een magistraal rondje in de kwalificatie (verslag) van gisteren, liet Max Verstappen zien waarom Red Bull hem geen demotie naar Toro Rosso moet geven. Na de eerste drie trainingen hadden we wellicht op nog wat meer gehoopt dan de derde plaats, maar dat was onrealistisch. Immers weten we dat Ferrari en Mercedes nog steeds iets extra’s uit hun motoren kunnen halen als Q3 begint.

Desalniettemin haalde Max met zijn snelle rondje direct weer wat glans af van de honingdas, die in Monaco nog scheen als de helderste ster, maar er tot zover niet aan te pas komt in Canada. Ondanks dat de Ozzie uitgerekend op dit circuit zijn eerste overwinning scoorde in 2014, heeft hij overigens nooit echt uitgeblonken op de baan. De man die in principe behoorlijk goed kan kwalificeren, won in zes pogingen nog nooit het kwalificatieduel van zijn teamgenoten op het Île Notre-Dame. Zijn excuus was dit keer dat Max een slipstream gehad zou hebben in zijn snelste ronde. Bespeuren we daar dan toch wat zure druiven bij DR3?

Nu we het toch hebben over stoffen die waterstofionen af kunnen splitsen: journalisten. Na zijn puike ronde wilde Max duidelijk even zijn gram halen. Direct na het beëindigen van het rondje deed hij dat al in de richting van zijn team, door op de boordradio te roepen ‘I guess I still now how to drive’:

"I guess I still know how to drive"@Max33Verstappen will start the #CanadianGP from P3 after a brilliant qualifying performance on Saturday pic.twitter.com/24fFEs4lLp — Formula 1 (@F1) June 9, 2018

Later liet hij bij kwaliteitspublicatie de Telegraaf optekenen dat hij sommige journo’s maar azijnzeikers vindt. Een uitspraak die in het verlengde ligt van zijn waarschuwing van afgelopen donderdag in de persconferentie. Toen had Max het over het uitdelen van een kopstoot bij de volgende vraag over crashes in eerdere races dit jaar. Nu laat hij het volgende optekenen:

Die kritiek is natuurlijk niet fijn, maar het raakt mij nooit. Eenmaal in de auto doet het niks met me. Het motiveert me ook niet extra. Dat zou anders betekenen dat ik normaal iets niet goed doe. Op een gegeven moment is het genoeg, maar sommige mensen zijn gewoon zo. Er zitten met name in het buitenland een paar van die azijnzeikers tussen. Misschien mogen ze mij niet, maar dat is dan wederzijds. Als het goed gaat, ben je de held. Gaat het even minder, dan zijn ze gelijk heel negatief. Dat is niet altijd even netjes.

Waarvan akte. Alleen euhm, als het je écht niks doet in de auto, vanwaar dan die uitroep op de boordradio, Max? Enfin, we zijn alvast benieuwd naar Max’ race vanavond en we hebben er, zoals eerder aangegeven, wel vertrouwen in. Toch zijn we benieuwd naar Max’ aanpak. Zal hij gewoon weer gung-ho erin vliegen, of stiekem toch een beetje settelen voor een podium?