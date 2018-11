Verstappen vernietigt concurrentie in VT1 Abu Dhabi

Een goed begin van het laatste raceweekend van het jaar.

Red Bull heeft overduidelijk iets gevonden in de slotfase van het Formule 1-seizoen van 2018. Aan het einde van de eerste vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi staan beide auto’s van de Oostenrijkse energiedrankgigant bovenaan, met Max Verstappen als beste van de twee Red Bull-coureurs.

Verstappen begon de vrije training zeer goed met snelle tijden en stond al vroeg bovenaan, maar halverwege liet hij hypersofts onder zijn auto monteren, waardoor hij ruim een seconde sneller was dan Hamilton op P2. Bottas wist uiteindelijk nog onder de tijd van zijn teamgenoot te duiken. Tegen het einde van de sessie wist ook Ricciardo, die volgend jaar naar Renault vertrekt, zich te verbeteren, waarmee hij op een halve seconde van zijn teamgenoot kwam. De snelheid van Red Bull is echter iets vertekend, want de Mercedes-coureurs reden hun snelste tijden op de hardere supersofts. Tevens klaagden ze meermaals over een tekort aan grip.

Opmerkelijk is dat Ferrari weinig heeft laten zien in de eerste trainingssessie. De Italiaanse renstal wist zich ondanks het monteren van nieuwe banden niet te verbeteren, waardoor Ocon (Force India) en Magnussen (Haas) er respectievelijk met P5 en P6 vandoor konden gaan.

Na de aankondiging van zijn contract bij Williams op donderdag, mocht Robert Kubica bij hetzelfde team weer plaatsnemen in de auto voor zijn geplande vrijdagtest. De Pool had van tevoren echter al laten weten geen vuurwerk te zullen tonen. In plaats daarvan werkte hij een testschema af voor volgend jaar. Overigens kwam Lewis Hamilton voor het eerst in negen jaar met rugnummer ‘1’ op de proppen en reed Fernando Alonso voor zijn laatste Formule 1-wedstrijd in geheel eigen kleuren. Baten mocht het niet, de Spanjaard kwam niet verder dan P19.

Verstappen vierde zijn snelle tijd trouwens nog op gepaste wijze, door flinke strepen te trekken bij het binnenrijden van de pitstraat. De Nederlander kwam later op de radio en vroeg aan het team: “Is that enough smoke?”. Hierop antwoordde zijn race engineer kurkdroog: “It’s not really the launch that we’re after on Sunday”.

Hieronder bekijk je de volledige resultaten van de eerste vrije training:

1. Max Verstappen, 1:38.491

2. Daniel Ricciardo, 1:38.945

3. Valtteri Bottas, 1:39.452

4. Lewis Hamilton, 1:39.543

5. Esteban Ocon, 1:40.102

6. Kevin Magnussen, 1:40.235

7. Kimi Raikkonen, 1:40.417

8. Sebastian Vettel, 1:40.453

9. Carlos Sainz, 1:40.588

10. Romain Grosjean, 1:40.663

11. Pierre Gasly, 1:40.671

12. Nico Hulkenberg, 1:41.023

13. Sergio Perez, 1:41.075

14. Brendon Hartley, 1:41.137

15. Lance Stroll, 1:41.493

16. Antonio Giovinazzi, 1:41.662

17. Marcus Ericsson, 1:41.928

18. Stoffel Vandoorne, 1:42.114

19. Fernando Alonso, 1:42.313

20. Robert Kubica, 1:42.992